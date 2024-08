Και οι Foo Fighters απαγορεύουν στον Τραμπ να ξαναχρησιμοποιήσει τραγούδι τους στις ομιλίες του

Το συγκρότημα είπε ότι ουδέποτε έδωσε την άδεια στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει το τραγούδι «My Hero».

Νέα διαμάχη ξέσπασε στο προεκλογικό στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με τους Foo Fighters.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στην Αριζόνα τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ως υποστηρικτή του μετά την απόσυρσή του από την προεκλογική κούρσα για την ηγεσία των ΗΠΑ, με το «My Hero» των Foo Fighters.

Το συγκρότημα απάντησε άμεσα λέγοντας ως ουδέποτε έδωσε την άδεια στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει το τραγούδι. «Δεν ζητήθηκε άδεια από τους Foo Fighters για το τραγούδι και αν ζητούσε η ομάδα του Τραμπ, το συγκρότημα θα αρνιόταν» είπε εκπρόσωπος των Foo Fighters στο Billboard. Πρόσθεσε ακόμα ότι το συγκρότημα έχει προχωρήσει στις κατάλληλες κινήσεις κατά της προεκλογικής ομάδας Τραμπ τονίζοντας μάλιστα ότι τυχόν δικαιώματα που ελήφθησαν ως αποτέλεσμα της χρήσης του κομματιού από την καμπάνια του Τραμπ θα δοθούν στην Κάμαλα Χάρις.

Η πλευρά Τραμπ επιμένει ότι είχαν πάρει τα δικαιώματα για τη χρήση του «My Hero». «Έχουμε άδεια να παίζουμε το τραγούδι» έγραψε σε ένα email προς το The Hill, ο εκπρόσωπος της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ, Steven Cheung ενώ τρόλαρε το συγκρότημα με αναφορά σε δικό τους τραγούδι, γράφοντας σε ανάρτησή του «It’s Times Like These facts matter, don’t be a Pretender» . Στην ανάρτησή του τάγκαρε δε τους Foo Fighters και πρόσθεσε και ένα λινκ από άρθρο του The Independent που αφορούσε στην άδεια χρήσης του τραγουδιού.

Ο ιδρυτής και τραγουδιστής των Foo Fighters, ο Dave Grohl έχει μιλήσει ανοιχτά κατά του Τραμπ στο παρελθόν. Σε συνέντευξή του στο GQ το 2018, είχε πει ότι το χειρότερο πράγμα με τον Τραμπ είναι ότι είναι τεράστιος μ@@@κας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνης απαγορεύει στο στρατόπεδο Τραμπ να χρησιμοποιεί τη μουσική του. Πρόσφατα η Σελίν Ντιόν επίσης αρνήθηκε στην καμπάνια Τραμπ να ακούγεται το «My Heart Will Go On» στις ομιλίες του ενώ και η οικογένεια του Isaac Hayes απείλησε να μηνύσει τον Τραμπ για τη χρήση του «Hold On, I'm Comin'» στην περιοδεία του.