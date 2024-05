Οι αρχές συνέλαβαν τον ηθοποιό του How I met your mother στα σύνορα.

Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν τον ηθοποιό Nick Pasqual, που μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί στο How I Met your Mother για απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου του.

Ο Nick Pasqual συνελήφθη σε σημείο ελέγχου στο Τέξας καθώς κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και επιχείρησε να δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του. Ο Pasqual κατηγορείται ότι μπήκε στο σπίτι της και την μαχαίρωσε πολλές φορές, λίγο αφού δικαστήριο είχε επιβάλλει περιοριστικά μέτρα εναντίον του έπειτα από αίτησή της.

Δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα της πρώην συντρόφου του αλλά τα αμερικανικά media κάνουν λόγο για την make up artist του Χόλιγουντ, Allie Shehorn.

Ο Pasqual φέρεται να έφυγε από το σπίτι της μετά την επίθεση και να επιχείρησε να διαφύγει προς το Μεξικό για να γλιτώσει τη σύλληψη. Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε ταινίες όπως το Rebel Moon Part One και Jobs αλλά ήταν πιο αναγνωρίσιμος από τη σειρά How I Met Your Mother.

Η Allie Shehorn περιγράφεται από γνωστούς ως μία [συμπονετική» γυναίκα. Οι φίλοι της άνοιξαν σελίδα για στο ίντερνετ για την οικονομική της ενίσχυση καθώς όπως λένε «παλεύει για τη ζωή της αφού βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

«Η Allie είναι ένα υπέροχο άτομο, γεμάτη ζεστασιά, καλοσύνη και αγάπη. Σε κανέναν δεν αξίζει να βιώνει τέτοια τραυματική εμπειρία. Ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι μακρύς και σκληρός αλλά με τη στήριξή σας, μπορούμε μαζί να βοηθήσουμε ώστε να σβήσει αυτό το βάρος και να της παράσχουμε την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται απεγνωσμένα» γράφον οι φίλοι της.