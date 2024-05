Για πρώτη φορά η Κομισιόν πρότεινε κυρώσεις σε βάρος της ισχυρής βιομηχανίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρωσίας, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Politico.

Τα μέτρα αυτά δεν θα απαγορεύσουν ευθέως τις εισαγωγές ρωσικού LNG στην Ευρώπη, αλλά θα εμποδίζουν τις χώρες της ΕΕ να το επανεξάγουν αφού το παραλάβουν. «Αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει τις εισαγωγές στην ΕΕ», επισημαίνεται στην πρόταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Επίσης, οι κυρώσεις θα απαγορεύσουν τη συμμετοχή της ΕΕ σε επερχόμενα πρότζεκτ για LNG στη Ρωσία. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται τα έσοδα της Μόσχας, υποστηρίζεται στην πρόταση. Επιπλέον, η Κομισιόν θέλουν οι εταιρείες να μοιράζονται σε μεγαλύτερο βαθμό τις πληροφορίες που αφορούν στις εισαγωγές LNG από τη Μόσχα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν βάζει στο στόχαστρο τον επικερδή τομέα του φυσικού αερίου στο πλαίσιο του 14ου πακέτου κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Κίνηση που έρχεται τη στιγμή που πληθαίνουν οι αποδείξεις ότι αποτυγχάνουν οι προσπάθειες της Δύσης να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τα ορυκτά καύσιμα.

Παρότι όμως η στόχευση του LNG σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της ΕΕ, οι προτεινόμενες κυρώσεις θα «αγγίξουν» μόνο ένα μικρό ποσοστό των εσόδων της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα. Πέρυσι, οι μεταπωλήσεις ρωσικού LNG αποτελούσαν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων της Μόσχας από αυτό τον τομέα.

Επιπλέον, οι κυρώσεις για τα επερχόμενα έργα LNG θα είναι κατά κύριο λόγο προληπτικές, επισημαίνουν οι ειδικοί, καθώς κανένα από αυτά δεν στέλνει φορτίο στην Ευρώπη επί του παρόντος.

Η στάση της Κομισιόν για το ρωσικό φυσικό αέριο

Οι πρεσβευτές της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τα μέτρα την ερχόμενη Τετάρτη. Υπάρχει ολοένα μεγαλύτερη πολιτική υποστήριξη από χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία για ένα πλήγμα στο ρωσικό LNG. Όμως, η Ουγγαρία- που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ρωσική ενέργεια- έχει μπλοκάρει όλες τις κυρώσεις στο φυσικό αέριο.

Τα τελευταία δύο χρόνια η ΕΕ έχει λάβει πολλά μέτρα για να γυρίσει την πλάτη στη ρωσική ενέργεια, θεσπίζοντας απαγορεύσεις στον άνθρακα και το αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται διά θαλάσσης. Παρόλα αυτά, η Μόσχα εκμεταλλεύεται ολοένα περισσότερο τα «παραθυράκια» και τις μαύρες αγορές, για να διατηρήσει τα κέρδη της. Στο μεταξύ, η προσπάθεια της Δύσης να βάλει πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο στα 60 δολάρια το βαρέλι σε μεγάλο βαθμό κατέρρευσε, καθώς το προϊόν πωλείται σταθερά πάνω από το επιθυμητό όριο.

Αυτό αύξησε την πίεση στην ΕΕ για περιορισμούς στο ρωσικό φυσικό αέριο. Μέχρι τώρα, η ΕΕ απέφυγε την επιβολή κυρώσεων σε αυτή τη ζωτικής σημασίας πηγή ενέργειας. Η Ουγγαρία το θεωρεί «κόκκινη γραμμή» και αρκετές χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν.

Με ή χωρίς κυρώσεις, η ΕΕ έχει μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου κατά περίπου δύο τρίτα από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, καθώς η Μόσχα μείωσε την παροχή και χώρες στράφηκαν σε άλλες εναλλακτικές λύσεις, στη Νορβηγία και τις ΗΠΑ. Έως πέρυσι, το ρωσικό LNG αποτελούσε μόλις το 5% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ. Ακόμα κι έτσι, αυτό έστειλε περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κρεμλίνο.

Αυτό το επισημαίνει η πρόταση της Κομισιόν, που τονίζει ότι η Ρωσία αποκομίζει σημαντικά έσοδα από τις πωλήσεις LNG. Προτείνει συγκεκριμένα την απαγόρευση χρήσης λιμανιών, χρηματοδότησης και υπηρεσιών επανεξαγωγής ρωσικού LNG.

Οι προτεινόμενες κυρώσεις θα αναγκάσουν τη Μόσχα να αναθεωρήσει το μοντέλο της, ιδιαίτερα για τις ποσότητες που στέλνει στην Ασία μέσω της Ευρώπης, όπου η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γαλλία αποτελούν σημαντικούς κόμβους. Χωρίς αυτές τις χώρες ως ενδιάμεσους σταθμούς, η Ρωσία θα πρέπει να μεταφέρει το LNG μέσω της Αρκτικής Θάλασσας στην Ασία, κάτι που απαιτεί ειδικά εξοπλισμένα παγοθραυστικά, για τα οποία υπάρχει έλλειψη.

Η αλλαγή θα κοστίσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ στη Ρωσία από τα έσοδα από το LNG, με βάση τα περσινά στοιχεία, επεσήμανε ο Πέτρας Κατίνας, αναλυτής του Centre for Research on Energy and Clean Air. Πρόκειται για μεγάλο ποσό, όμως αντιπροσωπεύει μόλις το 28% των κερδών από το ρωσικό LNG και μόλις το ένα πέμπτο από τις εξαγωγές του στην ΕΕ πέρυσι.