Oι πρώτες πληροφορίες του T24 αναφέρουν ότι δύο άτομα μπήκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία, στην ευρωπαίκή πλευρά του Βοσπόρου, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό τους με full face μάσκες και πυροβολήσαν.

Ο κόσμος έπεσε στο πάτωμα για να προφυλαχθεί.

Ένας όμως άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Επι τόπου σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

⚡️ An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media write. Video from social networks. pic.twitter.com/UBxg95Dpnj