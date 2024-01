Οι αμερικανικές Αρχές συνέλαβαν χθες Δευτέρα πρόσωπο στα όρια του Λευκού Οίκου, αφού έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω στον φράκτη του ιστορικού κτιρίου, γνωστοποίησε η «Secret Service», η υπηρεσία η οποία φυλάσσει τους κορυφαίους αμερικανούς κρατικούς αξιωματούχους.

«Λίγο πριν από τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), όχημα έπεσε πάνω σε εξωτερική πύλη στο κτιριακό συγκρότημα του Λευκού Οίκου», εξήγησε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Άντονι Γκουλιέλμι, μέσω X (του πρώην Twitter).

Shortly before 6p.m., a vehicle collided with an exterior gate on the White House complex. The driver has been taken into custody & we are investigating the cause & manner of the collision. Expect traffic implications at 15th Street & Pennsylvania Ave & adjacent intersections. pic.twitter.com/n3M7zsFkvm