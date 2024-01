Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post υποστηρίζει ότι η Ρωσία διεξάγει εδώ και καιρό μια επιχείρηση ανατροπής του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και αποσταθεροποίησης της Ευρώπης σε συνεργασία με την ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν.

Το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν, το οποίο κατηγορείται σε έρευνα της Washington Post ότι επιμένει να διατηρεί σχέσεις με το Κρεμλίνο και επιδιώκει να εξασθενήσει η υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία, κατήγγειλε σήμερα, Τρίτη, «μια σκευωρία», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη βούλησή του να αναθεωρήσει τις κυρώσεις με στόχο την Ρωσία. Σύμφωνα με την έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, η Ρωσία διεξάγει μια επιχείρηση ανατροπής στη Γαλλία, στην οποία σημαντικό ρόλο φέρεται να διαδραματίζει το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Η εφημερίδα επικαλείται «έγγραφα του Κρεμλίνου, που απέκτησε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφαλείας» και τα οποία εμπλέκουν το περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι μέθοδοι του οποίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνδυάζουν την επιρροή μέσων κοινωνικής δικτύωσης – που καθοδηγούνται από «φάρμες με τρολ» – και την υποστήριξη κομμάτων της άκρας δεξιάς.

«Όλες οι κυβερνήσεις της δυτικής Ευρώπης θα αλλάξουν», διαβεβαιώνει ο Ζαν-Λικ Σαφοζέ, πρώην ευρωβουλευτής συνδεόμενος με το RN της Λεπέν, τον οποίο επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα.

