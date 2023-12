Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το Σάββατο τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς αμερικανικό αντιτορπιλικό στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και εκτοξεύθηκαν από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom).

«Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν την 14η και 15η επίθεση κατά της εμπορικής ναυτιλίας από μαχητές Χούθι από τις 17 Οκτωβρίου», ανέφερε η Centcom σε ανάρτησή της στο X.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν, Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, έχουν διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο εδώ και εβδομάδες με επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό Μπαμπ Αλ Μαντάμπ στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, σε αυτό που λένε ότι είναι μια απάντηση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ένα δεξαμενόπλοιο με νορβηγική σημαία, ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης χημικών/πετρελαίου ανέφερε ότι παραλίγο να δεχθεί επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι, και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Γκαμπόν, ιδιοκτησίας Ινδίας, ανέφερε ότι χτυπήθηκε από μια επίθεση, ανέφερε η ανάρτηση.

On December 23 two Houthi anti-ship ballistic missiles were fired into international shipping lanes in the Southern Red Sea from Houthi controlled areas of Yemen. No ships reported being impacted by the ballistic missiles.



