Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με βαρύ οπλισμό, κινητοποιήθηκαν όταν ξεκίνησε η επίθεση, στο ιστορικό κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Πολλά κτίρια εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, πολύ κοντά σε σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως η Γέφυρα του Καρόλου, του 14ου αιώνα.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε ο αρχηγός της τσεχικής αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν. Οι εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

‼️The moment when a student #DavidKozak goes to the roof and opens fire. #Prague #CzechRepublic #CharlesUniversity #shooting pic.twitter.com/sttJBRZYzq

Ο Βόντρασεκ είπε στους δημοσιογράφους ότι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 24χρονο προτού εκείνος να εξαπολύσει την επίθεσή του στο πανεπιστήμιο, όταν βρέθηκε νεκρός ο πατέρας του στο χωριό Χόστουν, στα δυτικά της Πράγας. Ο νεαρός άνδρας «έφυγε για την Πράγα λέγοντας ότι ήθελε να αυτοκτονήσει», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2