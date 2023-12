Η κυβέρνηση ανέφερε πως οι πτήσεις είναι απίθανο να επηρεαστούν, καταστέλλοντας τις ανησυχίες για τις μεταφορές σε διεθνές επίπεδο, μετά το χάος το οποίο είχε προκληθεί από τα σύννεφα τέφρας που είχαν υψωθεί έπειτα από μια έκρηξη στο νησί του βορείου Ατλαντικού το 2010.

Η έκρηξη χθες το βράδυ στη χερσόνησο Ρέικιανες στη νοτιοδυτική Ισλανδία είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευθεί στον αέρα λάβα και καπνός σε ύψος άνω των 100 μέτρων, έπειτα από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

«Η έκρηξη δεν συνιστά απειλή για τη ζωή», επισημαίνεται σε μια κυβερνητική ανακοίνωση. «Δεν καταγράφονται προβλήματα στις πτήσεις προς και από την Ισλανδία και οι διεθνείς αεροδιάδρομοι παραμένουν ανοικτοί».

Τον περασμένο μήνα οι αρχές απομάκρυναν σχεδόν 4.000 κατοίκους της πόλης Γκρίνταβικ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, επιτρέποντάς τους κατά διαστήματα να ελέγχουν τα σπίτια τους που κινδύνευαν από τους σεισμούς.

Ο Χανς Βέρα, ηλικίας 56 ετών, που κατάγεται από το Βέλγιο αλλά ζει σε ένα σπίτι ανατολικά του Γκρίνταβικ από το 1999, ήλπιζε ότι θα επιτρεπόταν στους κατοίκους να επιστρέψουν μία και καλή. Όμως, αυτό άλλαξε όταν τελικά σημειώθηκε η έκρηξη.

Δεν το βλέπω πως στο εγγύς μέλλον θα επιτρέψουν στον κόσμο να πλησιάσει στο Γκρίνταβικ. Επομένως, ξαναγυρίσαμε στην αναμονή, είπε. Ο ίδιος περιέγραψε την παραθαλάσσια κατοικία του ως έναν χειμερινό παράδεισο και ως ένα πλήγμα την προοπτική ότι δεν θα καταφέρει να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων εκεί με την οικογένειά του.

«Δεν θα πάμε στον παράδεισο αυτήν την περίοδο», πρόσθεσε.

Στα πλάνα που μεταδίδονται ζωντανά από την έκρηξη διακρίνεται να ρέει κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη λάβα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ουρανό.

Ορισμένοι τουρίστες παρακολουθούσαν με δέος το θέαμα. «Ο οικοδεσπότης μας μάς έστειλε ένα μήνυμα πως το ηφαίστειο εξερράγη», δήλωσε ένας τουρίστας από την Ολλανδία, ο οποίος έδωσε το μικρό του όνομα, Γούτερ. Πρόκειται για μια «μοναδική στη ζωή εμπειρία για εμάς, επομένως δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό… Είναι λίγο μακριά από εδώ, όμως μπορείς ακόμα να δεις λάβα να εκτοξεύεται, για εμάς είναι εκπληκτικό».

Η έκρηξη προκάλεσε μια ρωγμή μήκους 4 χιλιομέτρων. Όμως στο νοτιότερο σημείο της η σχισμή αυτή παραμένει σε απόσταση 3 χιλιομέτρων μακριά από το Γκρίνταβικ, έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας, την ώρα που η ισχύς του ηφαιστείου μειώνεται.

«… Η λάβα δεν ρέει προς το Γκρίνταβικ», δήλωσε ο γεωλόγος Μπιορν Όντσον στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RUV.

A volcano in Iceland’s most populated region began erupting Monday not far from the evacuated town of Grindavík and a power plant. The eruption was larger than anticipated and the direction of the lava’s flow is still unpredictable. https://t.co/qpCfrIMyw0 pic.twitter.com/XIZRAyVGS6