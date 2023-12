Υψηλόβαθμο στέλεχος των ανταρτών Χούθι δήλωσε σήμερα ότι «οποιαδήποτε χώρα» ενεργήσει εναντίον τους θα δει τα πλοία της να στοχοθετούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, την επομένη της συγκρότησης από την Ουάσινγκτον πολυεθνικής δύναμης προστασίας της ναυσιπλοΐας.

«Κάθε χώρα που δρα εναντίον μας θα δει τα πλοία της να στοχοθετούνται στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε ο Μοχάμεντ 'Αλι αλ-Χούθι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο αλ-'Αλαμ, το αραβόφωνο δίκτυο της επίσημης τηλεόρασης στο Ιράν.

Ο Μοχάμεντ Αλί αλ Χούθι προειδοποιεί ενάντια στις χώρες που επεμβαίνουν στην Υεμένη, απειλεί ναυτιλιακούς στόχους στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακολουθεί αυξημένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούτι σε πλοία που θεωρούνται ευθυγραμμισμένα με το Ισραήλ

Mohammed Ali al-Houthi warns against countries intervening in Yemen, threatens Red Sea shipping targets. Follows increased Houthi missile and drone attacks on vessels deemed Israel-aligned. #Houthi