Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών αποκαθίστανται σταδιακά στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανέφεραν σήμερα οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών Paltel και Jawwal.

«Οι ομάδες μας επί του πεδίου μπόρεσαν να φθάσουν και να επιδιορθώσουν την κύρια εγκατάσταση που είχε υποστεί ζημιές έπειτα από πολλές προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες με τη βοήθεια συναφών διεθνών φορέων», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο εταιρίες.

Υπεθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ είχαν διακοπεί στη Γάζα από τις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Palestinian telecoms providers Paltel and Jawwal announce blackout of services “due to the ongoing aggression” in the Gaza Strip.



Data from NetBlocks confirms their statements.



? LIVE updates: https://t.co/gT5jwf92VR pic.twitter.com/QKdQCecHlu