Συνεχίζονται την Τετάρτη οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στην Τζενίν, καθώς και στον προσφυγικό καταυλισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείριση των IDF στο νοσοκομείο Kamal Adwan όπου οι ασθενείς παραμένουν χωρίς νερό, τρόφιμα και ηλεκτρικό ρεύμα.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι επτά Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην πόλη του βορρά και πολλοί παραπάνω έχουν τραυματιστεί, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αμάχων και των δυνάμεων κατοχής, οι οποίες προχώρησαν με μαζικές συλλήψεων πολιτών.

«Σήμερα το πρωί, οι κατοχικές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν σπίτια στον καταυλισμό της Τζενίν, καταστρέφοντας τις υποδομές της, πυροβολώντας όλους όσοι περιφέρονταν στην πόλη και στον καταυλισμό της, ενώ ξεκίνησαν εκστρατεία επιδρομών σε σπίτια και συνέλαβαν αμάχους».

Διεθνή μέσα μεταδίδουν από το πρωί της Τετάρτης εικόνες από το κλιμακούμενο δράμα των αμάχων στη Γάζα που πλέον αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν και τις κακές καιρικές συνθήκες - δυνατές βροχές και κρύο - κι αυτό ενώ έχουν μείνει άστεγοι και ζουν σε πρόχειρα καταλύματα και σκηνές χωρίς χειμωνιάτικα ρούχα.

Οι περισσότεροι από αυτούς που εκκενώθηκαν από το βορρά στον πολιορκημένο θύλακα έχουν φύγει από τα σπίτια τους χωρίς τα προσωπικά τους αντικείμενα και τώρα χτυπούν τις πόρτες των σπιτιών που δεν βομβαρδίστηκαν ζητώντας ρούχα.

Μια γυναίκα είπε στο Al Jazeera ότι προσπαθούσε να βρει ένα χειμερινό μπουφάν για το μωρό της για πάνω από δύο ημέρες: Οι άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, χωρίς φαγητό, χωρίς ρούχα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ σκληρή και χειροτερεύει, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

?The tents of the displaced in Al-Aqsa Martyrs Hospital in the central Gaza Strip were flooded. #Gaza #GazaNews #Gaza_Genocide #IsraelTerorrist #IsraeliNewNazism pic.twitter.com/WB1CQGD6sb