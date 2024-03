«Το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ πρέπει να δράσει άμεσα για να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα», σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ, έπειτα από την «ασυνήθιστη» ενεργοποίηση του άρθρου 99 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Υπενθυμίζεται πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επικαλέστηκε το άρθρο 99 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών - για πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια - για να καλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας να παρέμβει στον πόλεμο στη Γάζα.

Σε επιστολή που απηύθυνε την Τετάρτη στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Γκουτέρες έγραψε ότι η σύγκρουση στη Γάζα και το Ισραήλ έχει προκαλέσει «τρομακτικό ανθρώπινο πόνο, φυσική καταστροφή και συλλογικό τραύμα σε όλο το Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Ο Γκουτέρες κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να «πιέσει προκειμένου να αποτραπεί μια ανθρωπιστική καταστροφή» και να κηρυχθεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

«Η κατάσταση κλιμακώνεται γρήγορα σε μια καταστροφή με δυνητικά μη αναστρέψιμες συνέπειες για τους Παλαιστινίους αλλά και για την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλη την περιοχή», έγραψε. «Μια τέτοια έκβαση πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος».

Σημειώνεται πως το άρθρο 99 επιτρέπει στον Γενικό Γραμματέα να ειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας για «κάθε θέμα που κατά τη γνώμη του μπορεί να απειλήσει τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Η τελευταία φορά που έγινε ρητή επίκλησή του άρθρου αυτού ήταν το 1989 εν μέσω συγκρούσεων στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε τα μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και κάθε άλλο ομοϊδεάτη εταίρο «να υποστηρίξουν την έκκληση του Γενικού Γραμματέα».

Ο Μπορέλ επέκρινε, παράλληλα, τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη για την κατεδάφιση ενός παλαιστινιακού σχολείου που κατασκευάστηκε με κονδύλια της ΕΕ, κάνοντας λόγο για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ πρόσθεσε ότι «η βία των εποίκων κατά των παλαιστινιακών κοινοτήτων πρέπει να σταματήσει».

I ask the EU members of the UN Security Council and like-minded partners to support @UN Secretary General @AntonioGuterres ’s call. The #UNSC must act immediately to prevent a full collapse of the humanitarian situation in Gaza.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Γκουτέρες να ενεργοποιήσει το άρθρο 99, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ζιλάντ Ερντάν τον κατηγόρησε για «προκατάληψη κατά του Ισραήλ» και ζήτησε «να παραιτηθεί αμέσως».

«Σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας έφτασε σε νέο ηθικό χαμηλό», έγραψε την Τετάρτη ο Ερντάν στο Χ.

«Ο Γενικός Γραμματέας αποφάσισε να ενεργοποιήσει αυτή τη σπάνια ρήτρα μόνο για να του επιτρέψει να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, το οποίο πολεμά τους τρομοκράτες της ναζιστικής Χαμάς».

Today, the Secretary-General has reached a new moral low. He writes that he is activating, for the first time, Article 99 of the UN Charter in relation to the Israel-Hamas war, an article that can only be invoked in a situation where international peace and security are… pic.twitter.com/rQm18aT1vq