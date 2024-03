Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι IDF έπληξαν το τελευταίο 24ωρο περίπου 250 στόχους της Χαμάς στη Γάζα, καθώς τα στρατεύματα του Τελ Αβίβ εξακολουθούν να εντοπίζουν όπλα, υπόγεια φρεάτια, εκρηκτικά και στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης.

«Τα χερσαία στρατεύματα των IDF κατεύθυναν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πλήξει δύο εκτοξευτές ρουκετών από τους οποίους οι τρομοκράτες προχώρησαν χθες σε μπαράζ ρουκετών προς το κεντρικό Ισραήλ», σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Οι IDF δήλωσαν ότι τα στρατεύματά τους χτύπησαν επίσης «ένοπλο τρομοκρατικό πυρήνα» που δρούσε δίπλα σε σχολείο στη βόρεια Γάζα, αλλά και στόχους στην κεντρική περιοχή της Ντέιρ αλ-Μπάλα.

«Κατά τη διάρκεια αυτών των χτυπημάτων, εξουδετερώθηκαν τρομοκράτες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και καταστράφηκε ένας αριθμός τρομοκρατικών υποδομών».

Πολλαπλά βίντεο που εξέτασε το CNN την Τρίτη έδειξαν εκτεταμένες καταστροφές στην Ντέιρ αλ-Μπάλα, με πολλά θύματα να μεταφέρονται στο κοντινό νοσοκομείο των Μαρτύρων Αλ Άκσα.

Σημειώνεται πως σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με μια έκθεση του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την εκτίμηση πως η τρέχουσα φάση της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ με στόχο τη νότια Γάζα θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες προτού το Τελ Αβίβ μεταβεί, ενδεχομένως μέχρι τον Ιανουάριο, σε μια στρατηγική χαμηλότερης έντασης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να διατηρήσουν τον έλεγχο για τον αφοπλισμό της Γάζας μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, απορρίπτοντας και πάλι την ιδέα επιτήρησης του θύλακα από μια διεθνή δύναμη που θα ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια στη λωρίδα.

«Την επομένη του πολέμου, η Γάζα πρέπει να αφοπλιστεί», σημείωσε ο Ισραληνικός πρωθυπουργός. «Και για να αφοπλιστεί η Γάζα, υπάρχει μόνο μία δύναμη που μπορεί να το διασφαλίσει αυτό - και αυτή η δύναμη είναι οι IDF».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ελι Κοέν δήλωσε την Τετάρτη ότι θα ανακληθεί η βίζα της Λιν Χέιστινγκς - της συντονίστριας ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη - λόγω της άρνησής της, όπως εξήγησε, να καταδικάσει τις επιθέσεις της Χαμάς.

Κατηγορώντας τον ΟΗΕ για «προκατάληψη», ο Κοέν έγραψε σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter:

«Κάποιος που δεν καταδίκασε τη Χαμάς για τη βίαιη σφαγή 1.200 Ισραηλινών, για την απαγωγή βρεφών και ηλικιωμένων, για τις φρικτές πράξεις κακοποίησης και βιασμού και για τη χρήση των κατοίκων της Γάζας ως ανθρώπινης ασπίδας, αλλά αντίθετα καταδικάζει το Ισραήλ, δημοκρατική χώρα που προστατεύει τους πολίτες της, δεν μπορεί να υπηρετεί στον ΟΗΕ και δεν μπορεί να εισέλθει στο Ισραήλ!».

