Με την συνάντηση η ευρωπαϊκή ακροδεξιά στόχευε να σηματοδοτήσει την απαρχή της προεκλογικής της εκστρατείας, ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών.

Ο οικοδεσπότης Σαλβίνι, ενώπιον περίπου 2.000 ατόμων, υπέδειξε την ακολουθούμενη γραμμή, καλώντας «την κεντροδεξιά που είναι ενωμένη στην Ιταλία να κάνει το ίδιο στην Ευρώπη, χωρίς επινοήσεις».

Jobs, Security, Common Sense.

Live from Florence with European friends and allies for a day of projects and future, in the name of Freedom: Another Europe is Possible.#FreeEurope https://t.co/TJV9J3Fttu