Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από το πλήγμα, που είχε στόχο το Χαν Γιούνις, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα υπό τη διοίκηση του Khuwajari, «τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν επιδρομές στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της εισβολής και της σφαγής στο νότιο Ισραήλ».

? IDF eliminates Hamas terror operative Haitham Khuwajari, head of a battalion that took part in the October 7 massacre pic.twitter.com/OTXyrp2hym