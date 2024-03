Το γαλλικό ελικοπτεροφόρο πλοίο Dixmude, που έχει διαμορφωθεί καταλλήλως για να προσφέρει νοσοκομειακή υποστήριξη στους τραυματίες από τη Λωρίδα της Γάζας, έφθασε στο λιμάνι «Αλ Αρίς» της Αιγύπτου χθες (27/11) και ενδέχεται να αρχίσει να παρέχει φροντίδα σε τραυματισμένα παιδιά μέσα στην εβδομάδα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Πρόκειται για το πρώτο δυτικό πλοίο που καταφθάνει στην Αίγυπτο, μετά το «ξέσπασμα» του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου. Η άφιξη του πλοίου συμπίπτει με τη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας.

Η προσωρινή εκεχειρία, που άρχισε την περασμένη Παρασκευή (24/11) και έχει επιτρέψει την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα αλλά και Παλαιστίνιων κρατούμενων σε ισραηλινές φυλακές, έχει προσφέρει ευκαιρία για την παροχή περαιτέρω βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και την απομάκρυνση τραυματισμένων αμάχων από εκεί.

«Αυτό το πλοίο μετετράπη σε νοσοκομείο και έφτασε χθες. Διαθέτει 40 κλίνες», τόνισε ο Λεκορνί στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1, ενώ, προσέθεσε ότι ελπίζει ότι θα μπορέσει να αρχίσει να δέχεται ασθενείς ήδη αυτήν την εβδομάδα.

The Dixmude has arrived in Egypt, about fifty kilometers from Gaza. It is here to support efforts to address the humanitarian emergency.



Thanks to our military, our doctors, our diplomats, and our partners. Together in solidarity. pic.twitter.com/D9RiQzrKlI