Το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την Παρασκευή την αποστολή δύο βυτιοφόρων που θα μεταφέρουν καθημερινά καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας, «κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών», όπως έγινε γνωστό από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα μετά από σύσταση του στρατού και της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ. Δύο βυτιοφόρα θα κάνουν καθημερινά παραδόσεις καυσίμων «για να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΗΕ» στον θύλακα, όπως αναφέρεται σε μια ανακοίνωση.

Το Ισραήλ απέστειλε απάντηση στους διαμεσολαβητές του Κατάρ σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την επικαιροποιημένη πρόταση απελευθέρωσης 50 απαχθέντων χωρίς καμία ταξινόμηση και κριτήρια.

Στην Ιερουσαλήμ επιμένουν να μην χωρίζονται οι οικογένειες και απαιτούν να απελευθερωθούν όλα τα παιδιά και οι μητέρες. Το Ισραήλ εξέφρασε την προθυμία του να είναι ευέλικτο κατά τις ημέρες κατάπαυσης του πυρός για να επιτρέψει την απελευθέρωση περισσότερων απαχθέντων και είναι έτοιμο για μια συμφωνία στην οποία θα απελευθερωθούν τουλάχιστον 70 απαχθέντες.

Ο εκπρόσωπος των IDF ταξίαρχος Daniel Hagari αναφέρθηκε στις δραστηριότητες των δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι και συνεχίζουμε να προελαύνουμε, να σκοτώνουμε τρομοκράτες, να καταστρέφουμε υπόγειες υποδομές και να διαλύουμε ό,τι έχει απομείνει από τη στρατιωτική υποδομή της Χαμάς».

Ο Hagari ρωτήθηκε αν υπάρχει προοπτική εισόδου στρατευμάτων στη νότια Λωρίδα της Γάζας και απάντησε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προχωρούμε. Αυτό το πράγμα θα συμβεί οπουδήποτε βρίσκεται η Χαμάς, και είναι και στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Θα συμβεί στον καλύτερο χρόνο, στον καλύτερο τόπο και υπό τις καλύτερες συνθήκες για τις IDF».

Ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να προσπαθεί να προωθηθεί από τη δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας προς τις γειτονιές Shujaiya και Zeitoun.

Ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των IDF, υποστράτηγος Yaron Finkelman, πραγματοποίησε σήμερα αξιολόγηση στο νοσοκομείο Shifa στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

«Βλέπουμε την παρουσία της Χαμάς σε όλα τα νοσοκομεία, είναι μια σαφής παρουσία. Κάνουν κυνική χρήση των νοσοκομείων, όπως εδώ στην καρδιά του Shifa», λέει ο Finkelman σε στρατιώτες στο σημείο, όπου οι δυνάμεις αποκάλυψαν μια είσοδο σε μια σήραγγα της Χαμάς και μια κρύπτη με όπλα.

Οι IDF δημοσιεύουν νέες εικόνες που δείχνουν το φρεάτιο της σήραγγας που βρέθηκε στο νοσοκομειακό συγκρότημα.

Εκπρόσωποι των ισραηλινών οικογενειών όσων σκοτώθηκαν και κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου υποβάλλουν καταγγελία με τον ισχυρισμό ότι η Χαμάς διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης στις 17 Νοεμβρίου 2023.

Ο Eyal Waldman, του οποίου η κόρη και ο φίλος της δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, και άλλοι εκπρόσωποι οικογενειών των νεκρών και των ομήρων, μόλις υπέβαλαν καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Η καταγγελία υποστηρίζει ότι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς και άλλους κατοίκους της Γάζας, λέει ο Waldman στο Κανάλι 12.

Η καταγγελία περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για το τι εκτυλίχθηκε εκείνη την ημέρα, λέει ο Waldman, ένας βετεράνος επιχειρηματίας τεχνολογίας.

Ο Waldman τονίζει ότι οι εκπρόσωποι των οικογενειών ζήτησαν επίσης από το δικαστήριο να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τους ηγέτες της Χαμάς, ώστε να μην μπορούν να ταξιδέψουν, όπως έκανε το δικαστήριο τον Μάρτιο στην περίπτωση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Η ομάδα δικαιωμάτων απαντά και πάλι στα ισραηλινά φυλλάδια που λένε στους κατοίκους πολλών γειτονιών του Χαν Γιουνίς - συμπεριλαμβανομένων των al-Qarara, Khuza'a, Bani Suhaila και Abasan - να εκκενώσουν και να πάνε σε "γνωστά καταφύγια".

Αυτό συμβαίνει αφού πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Γάζα αναγκάστηκαν ήδη να εκκενώσουν τα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας, σημειώνει η ομάδα δικαιωμάτων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται "παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, τραυματίες, ασθενείς και ανάπηροι".

Η Αμνηστία επανέλαβε την έκκλησή της προς το Ισραήλ να ανακαλέσει τις τελευταίες εντολές εκκένωσης, οι οποίες ισοδυναμούν με "αναγκαστικό εκτοπισμό και παραβιάζουν το [διεθνές] δίκαιο", ανέφερε η ομάδα δικαιωμάτων.

Πρόσθεσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς πλησιάζει η περίοδος των βροχών.

