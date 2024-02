Τα ισραηλινά στρατεύματα βρήκαν όπλα και περιουσιακά στοιχεία της Χαμάς μέσα στο νοσοκομείο Shifa, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ομήρους που κρατούνται αυτή τη στιγμή στο Shifa, αλλά οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας πιστεύουν ότι η επιχείρηση μπορεί να αποφέρει πληροφορίες πληροφοριών για τους αιχμαλώτους.

Τουλάχιστον πέντε ένοπλοι της Χαμάς σκοτώθηκαν από τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών έξω από το νοσοκομείο.

Οι δύο κύριες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Γάζας, η Paltel και η Jawwal, προειδοποίησαν για "πλήρες τηλεπικοινωνιακό μπλακάουτ τις επόμενες ώρες" στη Γάζα.

«Τα κύρια κέντρα δεδομένων και οι διακόπτες στη Λωρίδα της Γάζας σταδιακά κλείνουν λόγω της εξάντλησης των καυσίμων», ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Our main data centers and switches in ???? ????? are gradually shutting down due to fuel depletion. Currently, main network elements depend solely on batteries.

This will lead to a complete telecom ???????? in the coming hours. #KeepGazaConnected