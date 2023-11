Θύματα ατυχημάτων σε πάρκα τραμπολίνου, αποκάλυψαν πώς υπέστησαν φρικτούς τραυματισμούς και ζητούν να σταματήσει η λειτουργία τους. Σε μία περίπτωση ένας δρομέας έμεινε παράλυτος για όλη του τη ζωή. Πρόκειται για έναν από τους πολλούς τραυματίες στο Flip Out, μια εταιρεία με 30 πάρκα τραμπολίνο σε όλη τη χώρα και ανοίγει ένα νέο στο Canary Wharf του Λονδίνου μέσα στην χρονιά.

Ο αγρότης και μανιώδης δρομέας Daniel Moseley ήταν 20 ετών όταν υπέστη διπλό κάταγμα στον αυχένα αφού επιχείρησε μια διπλή τούμπα προς τα εμπρός σε ένα λάκκο αφρού στο Flip Out Stoke, στο Stone του Staffordshire. Η Ρεβέκα Λόουντεν είναι άλλο ένα θύμα των συγκεκριμένων πάρκων. Ο αστράγαλός της παραλίγο να αποκοπεί αφού, όπως λέει, πήρε συμβουλές για το πώς να πηδήξει από ύψος σε ένα λάκκο με αφρό στη Γλασκώβη. Τα φρικτά ατυχήματα οδήγησαν τους εξαγριωμένους πελάτες να ζητούν από τα πάρκα τραμπολίνο να αντιμετωπίσουν καταγγελία για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, αποκαλύπτει η Daily Mail.

Αυτό συνέβη καθώς δύο πρώην ιδιοκτήτες τραμπολίνων που διαχειρίζονταν το Flip Out Chester, παραδέχθηκαν στο δικαστήριο αδικήματα υγείας και ασφάλειας μετά το σπάσιμο της πλάτης 11 ατόμων, εκ των οποίων τρία σε μία μόνο ημέρα, το 2017. Τα περισσότερα ατυχήματα του Τσέσιρ προκλήθηκαν όταν οι πελάτες του πάρκου πηδούσαν από έναν πυλώνα ύψους τεσσάρων μέτρων, σε ένα λάκκο γεμάτο αφρό.

Είχαν διατυπωθεί ανησυχίες για την ασφάλεια του πάρκου όταν δεκάδες επισκέπτες άρχισαν να «τραυματίζονται σε καθημερινή βάση», με τους ιδιοκτήτες του κοντινού νοσοκομείου Countess of Chester να προειδοποιούν ότι οι εξειδικευμένοι ορθοπεδικοί χειρουργοί αντιμετώπιζαν μεγάλη πίεση σε περιστατικά σπασμένων οστών. Ο Ντέιβιντ Σάτλγουορθ και ο Μάθιου Μέλινγκ δήλωσαν ένοχοι για αδικήματα υγείας και ασφάλειας όταν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο του Τσέστερ τον περασμένο μήνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=htP1H58M8Ns&t=2s}

Οι εξαγριωμένοι πελάτες ζητούν να διερευνηθούν τα επικίνδυνα πάρκο τραμπολίνο, μετά την αποκάλυψη μιας σειράς τρομακτικών περιστατικών και ανατριχιαστικών τραυματισμών.

Ο Σάτλγουορθ, ένα από τα τρία αδέλφια, είναι παντρεμένος και ζει σε μια σύγχρονη μονοκατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων αξίας 290.000 στερλινών (περίπου 350.000 ευρώ) στο Μπάρλαστον, στα περίχωρα του Στόουκ-ον-Τρεντ, στο Στάφορντσάιρ. Ο κ. Σάτλγουορθ, 59 ετών, στο παρελθόν διηύθυνε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων μια εταιρεία εκτύπωσης και συσκευασίας. Ο ίδιος και η σύζυγός του, 60 ετών, που ζουν επίσης σε ένα ακριβό οίκημα στο Στόουν του Στάφορντσαϊρ, είναι σήμερα διευθυντές μιας εγκατάστασης γυμναστικής, που εδρεύει στο Στόουκ.

Στον απόηχο της συγκλονιστικής δικαστικής υπόθεσης, άλλοι λάτρεις του τραμπολίνου και ανήσυχοι γονείς εμφανίστηκαν εκφράζοντας την ανησυχία τους για τα δεκάδες παρόμοια πάρκα που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα.

Man who broke his neck at Flip Out trampoline park shares horrifying tale https://t.co/9578lh3p1P via @MetroUK



A Far Right Libertarian council allowed 11 people to break their necks without doing anything.....why?.....A National Front connection? (TWTWTW)