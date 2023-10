«Βρισκόμαστε σε πόλεμο χωρίς επιλογή. Πριν από δύο εβδομάδες, τρομοκράτες επιτέθηκαν και δολοφόνησαν τους γονείς, τα παιδιά, τις γυναίκες και τους φίλους μας. Το Ισραήλ θα εξαλείψει την οργάνωση της Χαμάς. Δεν θα είναι μια εύκολη εκστρατεία, θα είναι δύσκολη και δεν θα διαρκέσει μία ή δύο μέρες...».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Ynet, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ τόνισε ότι «όσοι προσπάθησαν να βλάψουν το κράτος θα πληρώσουν το τίμημα με σκληρό τρόπο».

«Το είπαμε την πρώτη μέρα, από το πρωί του Σαββάτου, ότι δεν υπάρχει συγχώρεση, παρά μόνο η καταστροφή της Χαμάς και ό,τι σχετίζεται με τρομοκράτες και όποιον τους έστειλε.

Θα χρειαστεί μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένας μήνας για την εξάλειψή τους. Σας ικετεύω, κάθε τρομοκράτη που βλέπετε πυροβολήστε τον και σκοτώστε τον, αυτή είναι η συμφωνία.

Σας εμπιστευόμαστε και βασιζόμαστε σε εσάς. Όσοι βλέπουν τη Γάζα από μακριά θα τη δουν από μέσα. Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι» είπε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

Στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν σε στρατιωτικό κέντρο κοντά στη σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε:

«Είμαι υπεύθυνος για το κατεστημένο της άμυνας. Ήμουν υπεύθυνος γι' αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος για τη νίκη στη μάχη. Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αποτροπιασμό και φρίκη από το ντοκουμέντο που φανερώνει τη στιγμή που οι ισλαμιστές της Χαμάς πυροβολούν κατά ριπάς τους νεαρούς ανθρώπους στο φεστιβάλ μουσικής στη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ισραήλ.

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Jerusalem Post και είναι από το κιμπούτζ Ρεΐμ.

Iσλαμιστές της Χαμάς έχουν κλείσει έναν δρόμο, έχουν ανέβει στα αυτοκίνητα και πυροβολούν όποιον βρίσκουν μπροστά τους, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ισραήλ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, ακούγονται πυροβολισμοί ενώ σε μια στιγμή φαίνεται ένας από τους ισλαμιστές να έχει ανέβει σε ένα αυτοκίνητο και να πυροβολάει κατά ριπάς τους νεαρούς που τρέχουν να ξεφύγουν από τα πυρά της Χαμάς.

WATCH: New footage that emerged from the October 7 massacre in Israel shows Hamas terrorists blocking roads near Re'im, the site of the rave party massacre, while gunfire is heard in the background.



(CREDIT: VIA @MaarivOnline) Read more here: https://t.co/K4OJlfzWO5 pic.twitter.com/Dt71P49IKJ