Η Παλαιστίνη, μετά το χτύπημα, κατηγόρησε το Ισραήλ για βομβαρδισμό αμάχων στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, αλλά το Τελ Αβίβ αντέκρουσε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι το χτύπημα προήλθε από αστοχία ρουκέτας που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα με στόχο το Ισραήλ.

Μάλιστα, παρουσίασε στοιχεία όπως βίντεο, γραφικά και έναν διάλογο (υποτίθεται μεταξύ ανθρώπων της Χαμάς) που σύμφωνα με το Ισραήλ αποδεικνύουν ότι το μακελειό στο νοσοκομείο της Γάζας ήταν αποτέλεσμα χτυπήματος που προήλθε από τη Γάζα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στις δηλώσεις από το Ισραήλ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το χτύπημα στο νοσοκομείο, αλλά είπε ότι, όπως φαίνεται, το χτύπημα έγινε από την άλλη πλευρά, δηλαδή τη Γάζα, και συγκεκριμένα την Ισλαμική Τζιχάντ.

Σύμφωνα με το γερμανικό ΝΤV, το γαλλικό AFP και τις εφημερίδες Liberation και Le Parisien, αξιωματούχος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών, που μίλησε με τον όρο της ανωνυμίας, αμφισβήτησε και τον αριθμό των νεκρών.

Όπως αναφέρει το NTV, o αξιωματούχος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξε ότι δεν σκοτώθηκαν εκατοντάδες αλλά «μάλλον μερικές δεκάδες» άνθρωποι, την ώρα που η Χαμάς και η Παλαιστίνη έκαναν από την αρχή λόγο για πάνω από 470 νεκρούς.

«Δεν υπάρχουν 200 ή 500 νεκροί, αλλά μερικές δεκάδες, πιθανότατα μεταξύ 10 και 50», δήλωσε η ευρωπαϊκή πηγή, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «μάλλον δεν ευθύνεται» για τον βομβαρδισμό, σύμφωνα με τα «σοβαρά στοιχεία» που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο αξιωματούχος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών ανέφερε και ότι το νοσοκομείο δεν καταστράφηκε, αλλά είχε πιθανότατα εκκενωθεί εκ των προτέρων, όπως «διέταξε» ο ισραηλινός στρατός για ολόκληρη σειρά κλινικών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Το κτίριο δεν καταστράφηκε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο πάρκινγκ όπου προσγειώθηκε η ρουκέτα», προσθέτει ο αξιωματούχος, ο οποίος υποστηρίζει πως έχουν προκληθεί και στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά με λάθη σε ρουκέτες, αναφέρει η Liberation.

Επιζώντες ανέφεραν έκρηξη και φωτιά στον χώρο όπου βρίσκονταν γιατροί, ασθενείς και δεκάδες άνθρωποι που αναζητούσαν καταφύγιο και είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές πλήττουν την Πέμπτη στόχους στη Γάζα σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με παλαιστινιακά και αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Στο πέρασμα της Ράφα, μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας, είναι στραμμένα πλέον όλα τα βλέμματα, με τους Αιγύπτιους να προσπαθούν σήμερα να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, προκειμένου να μπορέσουν να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Προηγήθηκε την Τετάρτη σχετική συμφωνία Ισραήλ - Καΐρου με παρέμβαση των ΗΠΑ - και αυτό ενώ εδώ και ημέρες «150 φορτηγά περιμένουν στη Ράφα» γεμάτα με τη βοήθεια από την Αίγυπτο και τον υπόλοιπο κόσμο, η οποία φτάνει με αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της αλ Αρίς.

Από χθες Τετάρτη εργάτες μεταφέρουν υλικά οικοδομής προς το εσωτερικό του περάσματος, όπως και μηχανήματα για την επισκευή των δρόμων. Αξίζει να σημειωθεί πως το Κάιρο ανακοίνωσε ότι «τέσσερις εργάτες τραυματίστηκαν» από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, την ώρα που συμμετείχαν στα έργα επισκευής.

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί ως αποτέλεσμα των ισραηλινών βομβαρδισμών αλλά και της εντολής εκκένωσης στη βόρεια Γάζα - που συνοδεύτηκε από προειδοποίησεις για μια χερσαία επίθεση.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν καταφύγει σε σχολεία του ΟΗΕ, με τις ιατρικές δομές να βρίσκονται εδώ και πολλά 24ωρα σε οριακή κατάσταση ελλείψει ηλεκτρικού, νερού, φαρμάκων και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού.

Το πέρασμα της Ράφα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Γάζας και συνορεύει με τη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου, είναι ο μοναδικός τρόπος να περάσει κανείς στην Αίγυπτο και χρησιμεύει ως ζωτικός σύνδεσμος μεταξύ της Γάζας και του υπόλοιπου κόσμου. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Αίγυπτος επιβάλλουν αυστηρό έλεγχο στη διέλευση ανθρώπων και αγαθών στο πλαίσιο ενός προηγούμενου αποκλεισμού που επιβλήθηκε το 2007 μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Χαμάς.

Απαντώντας στις έντονες επικρίσεις του Ερντογάν - και όχι μόνο - Αμερικανοί αξιωματούχοι φρόντισαν να διευκρινίσουν την Τετάρτη ότι τα αεροπλανοφόρα που μετέφεραν στην ανατολική Μεσόγειο εστάλησαν εκεί για πιθανή απομάκρυνση αμάχων.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει δύο αεροπλανοφόρα - και τα συνοδευτικά τους σκάφη - στην ανατολική Μεσόγειο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ αυτό τον μήνα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τις ΗΠΑ για την κίνηση αυτή, λέγοντας ότι θα διαπράξουν «σφαγή» στη Γάζα, τονίζοντας πως η ανάπτυξη αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή περιπλέκει τις τουρκικές προσπάθειες να επικρατήσει ηρεμία στην περιοχή.

«Όταν εγείρουμε το θέμα στους Αμερικανούς ομολόγους μας, μας λένε ότι τα αεροπλανοφόρα εστάλησαν εκεί στο πλαίσιο επιχειρήσεων απομάκρυνσης αμάχων στην περιοχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ: Η οικογένεια τους ενημέρωθηκε την Πέμπτη πως βρέθηκαν νεκρές.

Οι συγγενείς της Carmella Dann και της εγγονής της, Noya Dann - οι οποίες πιστεύεται ότι ήταν μεταξύ των περίπου 200 Ισραηλινών που πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας - ενημερώθηκαν ότι οι δύο βρέθηκαν νεκρές.

Η 80χρονη Carmella, βρισκόταν στο δωμάτιο ασφαλείας του σπιτιού της στο Kibbutz Nir Oz μαζί με τη 12χρονη εγγονή της με ειδικές ανάγκες.

Δύο άλλα εγγόνια της - η 16χρονη Sahar και ο 12χρονος Erez - απήχθησαν από τη Χαμάς, μαζί με τον πατέρα τους, Ofer Calderon.

Η Χαμάς παραδέχτηκε ότι κορυφαίο στέλεχός της - και συγκεκριμένα ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας, Τζεχάντ Μέιζεν - σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ.

Ο Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας αποτελεί ακόμα ένα κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς, που σκότωσαν οι δυνάμεις του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή ως τώρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπεσε νεκρός ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της μαχητικής ομάδας Λαϊκή Επιτροπή Αντίστασης στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την Πέμπτη.

Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους σκότωσαν τουλάχιστον 10πράκτορες από την ελίτ δύναμη Νούκμπα της Χαμάς.

Τα μέλη της ομάδας Νούκμπα ήταν σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, επικεφαλείς της «μαζικής δολοφονίας αμάχων» στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 306 μέλη του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας. Αυξάνεται ο αριθμός των ομήρων.

Συνολικά 203 όμηροι έχουν συλληφθεί από τις 7 Οκτωβρίου, όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ. Τουλάχιστον 306 μέλη του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας.

A total of 203 hostages have been taken since Hamas militants stormed into Israel on Oct. 7, Israel’s military says. https://t.co/uyLTHDl3od pic.twitter.com/QIZJW5Dkmu