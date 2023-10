Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς και τουλάχιστον δύο νεκρούς. Πληροφορίες της βελικής Le Soir θέλουν την αστυνομία να συνδέει τους πυροβολισμούς στην «Πλας Σενκτελέτ» με την τρομοκρατία.

Ο δράστης που σκότωσε εν ψυχρώ δύο ανθρώπους - σουηδικής καταγωγής σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - κυκλοφορεί για την ώρα ελευθέρος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις της αστυνομίας.

Σε διάφορα βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο ύποπτος παρουσιάζεται ως τζιχαντιστής και ισχυρίζεται ότι ανήκει στο Ισλαμικό Κράτος.

Στο τελευταίο, μεταφρασμένο από τη Le Soir, που αναρτήθηκε στο προφίλ του στο Facebook, ο άνδρας συστήνεται, εξηγώντας ότι θα «εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους».

«Ζούμε για τη θρησκεία μας, πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας, δόξα τω Θεώ», αναφέρει σε ένα από αυτά. «Δόξα τω Θεώ, ο αδελφός σας Abdesalam πήρε εκδίκηση για τους μουσουλμάνους, σκότωσα τρεις Σουηδούς μόλις τώρα», φέρεται να ανέφερε σύμφωνα πάντα με τη Le Soir.

Η Daily Mail έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του υπόπτου, ενώ στο Twitter διακινούνται τα βίντεο από ένα προφιλ στο Facebook με το όνομα Slayem Slouma - που πλέον έχει πέσει.

In the name of Allah, this is a message from the soldiers of the Islamic State.



The Islamic State will remain despite your laws.



We live for our religion and we die for our religion,”



says Brussels terrorist in a FB message before killing two people.

