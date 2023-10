H Ναργκίς Μοχαμαντί βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών στο Ιράν.

Η βραβευμένη με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2023, Ναργκίς Μοχαμαντί είναι γυναίκα, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγωνίστρια της ελευθερίας.

Το φετινό βραβείο Ειρήνης αναγνωρίζει επίσης τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που διαδήλωσαν ενάντια στις πολιτικές διακρίσεων και καταπίεσης του θεοκρατικού καθεστώτος που στοχεύουν στις γυναίκες.

Αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της ανεξαρτησίας, καθώς και κατά των κανόνων που επιβάλλουν στις γυναίκες να παραμένουν κρυμμένες και να καλύπτουν το σώμα τους.

Τα αιτήματα ελευθερίας που εκφράζουν οι διαδηλωτές δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες, αλλά το σύνολο του πληθυσμού.

Υποστηρίζει τον αγώνα των γυναικών για το δικαίωμα να ζήσουν μια πλήρη και αξιοπρεπή ζωή.

Αυτός ο αγώνας σε όλο το Ιράν έχει αντιμετωπιστεί με διώξεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, ακόμη και θάνατο.

Ο γενναίος αγώνας της είχε τεράστιο προσωπικό κόστος. Το ιρανικό καθεστώς την έχει συλλάβει 13 φορές, την έχει καταδικάσει πέντε φορές και την έχει καταδικάσει συνολικά σε 31 χρόνια φυλάκισης και 154 μαστιγώσεις.

Η Μοχαμαντί εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Mahsa Jina Amini δολοφονήθηκε υπό την επιτήρηση της ιρανικής ηθικής αστυνομίας, προκαλώντας πολιτικές διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Το σύνθημα που υιοθέτησαν οι διαδηλωτές – «Γυναίκα – Ζωή – Ελευθερία» – εκφράζει κατάλληλα την αφοσίωση και το έργο της.

