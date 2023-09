Ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπράντ κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και συναισθηματική κακοποίηση. Οι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν στο πλαίσιο κοινής έρευνας των Sunday Times και του Channel 4 Dispatches.

Τέσσερις γυναίκες καταγγέλλουν σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2006 και 2013. Ο Μπραντ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και δήλωσε ότι οι σχέσεις του ήταν "πάντα συναινετικές". Την εποχή των φερόμενων επιθέσεων, ο Μπραντ ήταν παρουσιαστής στο BBC Radio 2, στο Channel 4 και ηθοποιός σε ταινίες του Χόλιγουντ.

Άλλοι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνουν αναφορές για καταχρηστική συμπεριφορά του Μπραντ. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα των Sunday Times, ενώ το ντοκιμαντέρ του Dispatches, Russell Brand - In Plain Sight, θα προβληθεί το Σάββατο στις 21:00 BST στο Channel 4.

Την Παρασκευή, ο Ράσελ Μπραντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αρνιόταν "σοβαρές ποινικές κατηγορίες" που, όπως είπε, επρόκειτο να γίνουν εναντίον του.

"Αυτοί οι ισχυρισμοί αφορούν την εποχή που δούλευα στο mainstream, που ήμουν συνεχώς στις εφημερίδες, που έπαιζα στον κινηματογράφο". Ο Μπραντ δήλωσε ότι πίστευε ότι ήταν το αντικείμενο μιας "συντονισμένης επίθεσης" και ότι επρόκειτο να εξετάσει το θέμα επειδή ήταν "πολύ, πολύ σοβαρό".

Δεν κατονόμασε την τηλεοπτική εταιρεία ή την εφημερίδα στο βίντεό του. Ο Μπραντ έχει παρουσιάσει μια σειρά ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων για δίκτυα όπως το Channel 4, το MTV, το Radio X και το BBC.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως stand-up κωμικός στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά έκανε τη μεγάλη του επιτυχία λίγα χρόνια αργότερα ως παρουσιαστής του Big Brother's Big Mouth στο E4. Αφού το προφίλ του εκτοξεύτηκε, ο Μπραντ πήρε ρόλους σε ταινίες του Χόλιγουντ όπως το Forgetting Sarah Marshall, το Get Him To The Greek και το Arthur.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZGr_PVUHn2I&ab_channel=RussellBrand}