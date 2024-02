Σε «αδυναμίες σε αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, στην Ελλάδα» αναφέρεται η έκθεση «Democracy Index» του «Intelligence Unit» του «Economist» για το 2023, η οποία καταγράφει βελτίωση της βαθμολογίας της χώρας μας στη σχετική κατάταξη.

Η έκθεση του «Intelligence Unit» του «Economist» ουσιαστικά καταγράφει το τέλος των δευτερογενών επιπτώσεων των Μνημονίων στην ποιότητα της Δημοκρατίας μας και αποτυπώνει την αποκατάσταση κάποιων δημοκρατικών λειτουργιών που είχαν χαθεί μετά το 2008.

Αλλά σε καμία περίπτωση δεν κρύβει τα προβλήματα.

Το «Intelligence Unit» του «Economist» ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα χάνει βαθμούς στην αξιολόγηση λόγω των προβλημάτων στην ελευθερία του Τύπου.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να τιμωρείται στον δείκτη για ορισμένους δείκτες ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχει ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα και ισχυρά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία απόψεων. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι εντελώς ελεύθεροι να διερευνήσουν ορισμένα θέματα και μπορούν να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις εάν καταδικαστούν βάσει νόμων για συκοφαντική δυσφήμιση ή συκοφαντία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

(Greece continues to be penalised in the index on some media freedom indicators. There is freedom of expression in Greece and a robust independent media representing a diversity of views. However, there is evidence that journalists are not entirely free to investigate some stories, and they can face criminal penalties if convicted under libel, defamation or slander laws).

Ακόμη, η έκθεση μιλάει για «λογοκρισία» σε θέματα που σχετίζονται με την αστυνομία, το στρατό και την εκκλησία και υπογραμμίζει πως οι δημοσιογράφοι «έχουν αντιμετωπίσει παρενόχληση, απειλές και βία από μη κρατικούς παράγοντες και την αστυνομία».

(There is also censorship on issues related to the police, the army and the church, and journalists have sometimes faced harassment, threats and violence from non-state actors and the police).

Σε μια ξεκάθαρη αναφορά για υποθέσεις όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και το δραματικό ναυάγιο της Πύλου, η έκθεση σημειώνει πως τα στοιχεία της έρευνας του «Intelligence Unit» αποκαλύπτουν μια αρνητική αντίληψη της κοινής γνώμης για τον βαθμό που η κυβέρνηση σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποδηλώνοντας ότι απαιτείται αυξημένη εποπτεία και παρέμβαση κατά των καταχρήσεων από κρατικούς υπαλλήλους.

(Survey data reveal a negative perception among the public of the degree to which human rights are respected, suggesting that increased oversight of and intervention against abuses by officials is required).