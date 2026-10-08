Με τη φράση «Κοίτα με» ως μότο, το Φεστιβάλ εστιάζει στη «γενιά του scrolling» που αναζητά ταυτότητα, φωνή και σύνδεση μέσα από εικόνες και βίντεο

«Κοίτα με» φωνάζουν φέτος οι κινηματογραφικοί ήρωες του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ που επιστρέφει στην πόλη από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου. Φέτος, το Φεστιβάλ αγκαλιάζει περισσότερες περιοχές, καθώς οι προβολές και οι δράσεις του θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον, όπως και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Με τη φράση «Κοίτα με» ως μότο, το Φεστιβάλ εστιάζει στη «γενιά του scrolling» που αναζητά ταυτότητα, φωνή και σύνδεση μέσα από εικόνες και βίντεο. Σε ένα καθεστώς συνεχούς και αμφίδρομης καταγραφής, οι νέοι παρακολουθούν τα πάντα για τους άλλους και ταυτόχρονα βρίσκονται οι ίδιοι στο μικροσκόπιο όλων. Οι ταινίες του φεστιβάλ είναι μία ευκαιρία να δούμε τη δική τους οπτική, τις ιστορίες, τα όνειρα και τις αγωνίες τους. Το μότο αντλεί έμπνευση από την ταινία «Μπαμπά, Κοίτα με» της Βούλας Σταμπέλου και το τραγούδι τίτλων των Johnny M & Βαγγέλη Τσιάνου που χάρισε το ρυθμό του στο φετινό τρέιλερ του φεστιβάλ.

«Τα παιδιά και οι έφηβοι σήμερα ζουν μέσα στις εικόνες: τις βλέπουν, τις φτιάχνουν, τις στέλνουν. Κάθε εικόνα που ανεβάζουν κρύβει ένα “Κοίτα με”, και φέτος θέλουμε να τους απαντήσουμε με τον δικό μας τρόπο. Να καθίσουμε δίπλα τους, να δούμε μαζί κινηματογραφικές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη, κι ύστερα να τους δώσουμε χώρο να μιλήσουν. Χαιρόμαστε που το ταξίδι μας για 9η χρονιά συνεχίζεται με τη στήριξη της ΔΕΗ, που πιστεύει όπως κι εμείς ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα είναι ο πιο δυνατός τρόπος να ακουστεί η φωνή της νέας γενιάς» δηλώνει η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Καλλιόπη Χαραλάμπους.

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Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, κα Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ επενδύουμε σταθερά σε πρωτοβουλίες που φέρνουν τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στις τέχνες και τον πολιτισμό. Είμαστε χαρούμενοι που στηρίζουμε για ακόμη μία χρονιά το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ, έναν θεσμό που μέσα από το σινεμά καλλιεργεί τη φαντασία, εμπνέει, ψυχαγωγεί και ανοίγει νέους ορίζοντες στη νέα γενιά».

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ