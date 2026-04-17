Η Λάνα Ντελ Ρέι ερμηνεύει το μουσικό σήμα του βιντεοπαιχνιδιού του Τζέιμς Μποντ «007 First Light».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Λάνα Ντελ Ρέι θα ερμηνεύσει το μουσικό σήμα του νέου βιντεοπαιχνιδιού που είναι αφιερωμένο στον Τζέιμς Μποντ, με τίτλο «007 First Light» και το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου, ανακοίνωσε το δανέζικο στούντιο Io Interactive.

Με τίτλο «First Light», το κεντρικό μουσικό σήμα του παιχνιδιού έγραψαν και συνέθεσαν η Λάνα Ντελ Ρέι και ο Βρετανός συνθέτης Ντέιβιντ Άρνολντ, ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει τη μουσική διάφορων ταινιών του franchise με πρωταγωνιστή τον διάσημο κατάσκοπο, μεταξύ άλλων το «Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει» (1997) και το «Quantum of Solace» (2008).

«Χάρηκα πολύ που συνεργάστηκα με τη Λάνα, η οποία προσδίδει μια πραγματική μοναδικότητα» στο κομμάτι, δήλωσε ο Ντέιβιντ Άρνολντ σε ένα δελτίο Τύπου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα επιτραπεί να «ανακαλύψει τον Μποντ ένα νέο κοινό».

Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming.

Πριν από τη Λάνα Ντελ Ρέι, μεγάλα αστέρια του πενταγράμμου ερμήνευσαν τα μουσικά σήματα των ταινιών του saga James Bond, όπως η Μπίλι Άιλις (No Time to Die, 2020), η Αντέλ (Skyfall, 2012) ή ακόμα και η Μαντόνα (Ο κόσμος δεν είναι αρκετός, 1999).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται επίσης, ότι η Λάνα Ντελ Ρέι, είχε γράψει προηγουμένως το «24» για την ταινία «Spectre», αλλά το κομμάτι «Honeymoon» απορρίφθηκε από τους υπεύθυνους της ταινίας.

{https://youtu.be/_XCPoa_bp7Q?si=CMgva632epP8YeCd}

Το «007 First Light» είναι ένα από τα πολυαναμενόμενα παιχνίδια αυτήν τη χρονιά και περισσότεροι από 3 εκατομμύρια παίχτες το έχουν ήδη εντάξει στον κατάλογο επιθυμιών τους, έγινε χθες γνωστό χθες από το στούντιο Io Interactive.

Διαθέσιμο σε PC, PlayStation 5 και Xbox Series κατά την κυκλοφορία του, θα δώσει την ευκαιρία στους παίχτες να ενσαρκώσουν έναν νεαρό Τζέιμς Μποντ, ηλικίας 26 ετών, που προσπαθεί να αποκτήσει την «άδειά του να σκοτώνει».

Ο Πάτρικ Γκίμπσον θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ, μαζί με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Λένι Κράβιτς, Πριγιάνγκα Μπέρφορντ, Κίρα Λέστερ, Λένι Τζέιμς, κ.ά.

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου για Xbox, PlayStation και PC, ωστόσο η έκδοση για το Nintendo Switch 2 έχει αναβληθεί για αργότερα μέσα στη χρονιά.