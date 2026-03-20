Οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς, συμπρωταγωνιστές στο «What Happens at Night» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Όσοι είδαμε τον μυστακοφόρο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ, σκεφτήκαμε ότι το νέο του look οφείλεται στις ανάγκες του νέου ρόλου και η πρώτη του εικόνα από τη νέα ταινία με τον Μάρτιν Σκορσέζε, «What Happens at Night» έρχεται να το επιβεβαιώσει ή να λύσει τυχόν απορίες.



Με συμπρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς, η ταινία ακολουθεί «ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό». Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής, φαίνεται ο Ντι Κάπριο (με μουστάκι) και η Λόρενς να περπατούν χέρι-χέρι σε ένα απόκοσμο, χειμωνιάτικο τοπίο.







Η φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Films αποτελεί μια ονειρική ιστορία μυστηρίου, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον, σε σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον, Γουέλκερ Γουάιτ και Τζάρεντ Χάρις.

Ο Σκορσέζε παράλληλα με τη σκηνοθεσία συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας του, Sikelia Productions. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Πράγα ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία του θρυλικού σκηνοθέτη με τον Ντι Κάπριο, μετά το υποψήφιο για 10 Όσκαρ «Killers of the Flower Moon» και η έβδομη μεγάλου μήκους ταινία τους μαζί. Επίσης είναι η πρώτη συργασία του Σκορσέζε με την Τζένιφερ Λόρενς.