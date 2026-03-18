Ο Οδυσσέας Ελύτης «έφυγε» από τη ζωή σαν σήμερα, 18 Μαρτίου 1996.

Ο Ελύτης, γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 ως Οδυσσέας Αλεπουδέλλης (όπως είναι το πραγματικό του επίθετο) στο Ηράκλειο της Κρήτης και πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996 στην Αθήνα, σε ηλικία 84 ετών.

Το 1979 βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και ήταν ο δεύτερος και τελευταίος μέχρι σήμερα Έλληνας που τιμήθηκε με το εν λόγω βραβείο.

Η ιστορία πίσω από το ψευδώνυμο Ελύτης

Το «Ελύτης» ήταν ένα ψευδώνυμο που εμπνεύστηκε ο ίδιος ο ποιητής. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα», μετά τη βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αναφέρθηκε στο πώς εμπνεύστηκε το όνομα «Ελύτης» με το οποίο υπέγραφε τα ποιητικά του έργα.

Το 1935 οι εκδότες των «Νέων Γραμμάτων» Γιώργος Κατσίμπαλης και Γιώργος Σεφέρης τον πίεζαν να δημοσιεύσει τα πρώτα του ποιήματα. Παρά τις αντιρρήσεις του που για διάφορους λόγους δεν ήθελε ακόμα να το πράξει, εκείνοι προχώρησαν στη δημοσίευση των ποιημάτων και ο ίδιος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο με το οποίο θα υπέγραφε.

«Χρειάστηκε να πάρω μια απόφαση για το τι όνομα θα έβαζα σαν υπογραφή. Ήθελα κάποιο ψευδώνυμο. Κι επειδή πάντοτε οι λέξεις που άρχιζαν από "ε, λ", από το "ελ" μού ασκούσαν μια μαγεία, είτε διότι ήταν η Ελλάδα, είτε ήταν η ελπίδα, είτε μια Ελένη -που ίσως ήμουν τότε ερωτευμένος- η ελευθερία, όλες αυτές οι λέξεις που αρχίζουν από "ελ", σκέφτηκα το αρχίσω έτσι. Κατόπιν ήταν το γράμμα "υ" που για εμένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα. Άλλωστε νομίζω και οι Γάλλοι για να το λένε "i-grec" θα πει ότι είναι το ελληνικό. Έβαλα μετά το "ελ" το "υ", δεν χρειαζόταν λοιπόν παρά να βάλω την κατάληξη που να είναι και λίγο αρχαιοπρεπής, αν θέλετε, "-ύτης". Κι έτσι ενώ έψαχνα στην αρχή να βάλω κάτι μεταξύ του "ελ" και του "της", έβαλα το "υ" και βγήκε το Ελύτης».

Δείτε τον ίδιο τον Οδυσσέα Ελύτη να αναλύει το πώς εμπνεύστηκε το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο:



