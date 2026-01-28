O Άντονι Ιπόλιτο θα υποδυθεί τον νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε και η ομοιότητα είναι εκπληκτική.

H Amazon MGM ανακοίνωσε την ημερομηνία που κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη ταινία I Play Rocky του Πίτερ Φαρέλι. Η ταινία θα μπει στο... ρινγκ ακριβώς στην 50ή επέτειο της εμβληματικής ταινίας του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Το I Play Rocky, θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου, μετά από περιορισμένη κυκλοφορία στις 13 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter. Θυμίζουμε ότι η θρυλική ταινία Rocky είχε κάνει πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου 1976.

Η επερχόμενη ταινία παρουσιάζει τον Άντονι Ιπόλιτο ως νεαρό Σιλβέστερ Σταλόνε και ακολουθεί τον ηθοποιό πριν γίνει σούπερ σταρ. Συγκεκριμένα, αφηγείται την αληθινή ιστορία για έναν άγνωστο ηθοποιό με ακλόνητη πίστη ότι δεν προοριζόταν απλώς να γράψει τον Ρόκι – προοριζόταν να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα. Αφού του έλεγαν «όχι» σε κάθε βήμα, ο Σταλόνε τα παίζει όλα, επιμένοντας να παίξει τον πρωταγωνιστή παρά τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη ιστορία του αουτσάιντερ πίσω από την απόλυτη αουτσάιντερ ταινία.

«Ένας ανερχόμενος ηθοποιός με μερική παράλυση στο πρόσωπο και δυσκολία στην ομιλία γράφει ένα σενάριο που ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο θέλει να αγοράσει, αλλά αρνείται να το πουλήσει εκτός αν του επιτραπεί να παίξει τον πρωταγωνιστή. Απορρίπτοντας μια προσφορά ζωής, δουλεύει αντ' αυτού για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία γίνεται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, λαμβάνοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Η αληθινή ιστορία της δημιουργίας της εμβληματικής ταινίας Ρόκι», αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας.

Production is underway for I PLAY ROCKY, starring Anthony Ippolito. The film tells the true story of Sylvester Stallone and his unshakable belief that he wasn't just meant to write Rocky, he was meant to be Rocky Balboa. pic.twitter.com/hDY0I1jlGS

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φαρέλι κέρδισε Όσκαρ για τη σκηνοθεσία του Green Book. Το σενάριο υπογράφει ο Πίτερ Γκάμπλ, ενώ στο καστ βρίσκουμε επίσης τον Ματ Ντίλον.

Πριν υποδυθεί τον νεαρό Σταλόνε, ο Ιπόλιτο είχε ενσαρκώσει τον Αλ Πατσίνο στην περιορισμένη σειρά του Paramount, The Offer. Εμφανίστηκε επίσης στην επιτυχημένη ταινία του Netflix, Purple Hearts.