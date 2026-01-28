H «Μπέιμπι» δεν θα μείνει στη γωνία για πολύ ακόμα...

Είναι επίσημο, η Τζένιφερ Γκρέι επιστρέφει επίσημα ως Μπέιμπι για μια συνέχεια του Dirty Dancing. Έχουν περάσει σχεδόν έξι χρόνια από τότε που ανακοινώθηκε αρχικά η ταινία, αλλά επιτέλους τώρα φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και οστά.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter οι παραγωγοί των The Hunger Games: The Ballad of Songbirds, Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον, ετοιμάζουν μια νέα ταινία Dirty Dancing για την Lionsgate.

Το σίκουελ του Dirty Dancing αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα μέσα στο 2026, σε σενάριο της Κιμ Ρόζενστοκ του «Dying for Sex».



Η Τζένιφερ Γκρέι εκτός από την επιστροφή της στο ρόλο της Μπέιμπι, πρόκειται επίσης να είναι και μία από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της ταινίας.

{https://youtu.be/C3LVeFjv3LY?si=_BmraxGJXtEmrvDE}

«Ο ρόλος της Μπέιμπι κατέχει μια πολύ βαθιά και σημαντική θέση στην καρδιά μου, όπως και στις καρδιές τόσων θαυμαστών όλα αυτά τα χρόνια. Αναρωτιόμουν εδώ και καιρό πού θα μπορούσαμε να βρούμε την Μπέιμπι χρόνια αργότερα και πώς θα ήταν η ζωή της, αλλά χρειάστηκε χρόνος για να συγκεντρώσω τους ανθρώπους που ένιωθα ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν την κληρονομιά της αρχικής ταινίας... και είμαι ενθουσιασμένη που από ό,τι φαίνεται η αναμονή σύντομα τελειώνει!», ανέφερε η Γκρέι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το θρυλικό Dirty Dancing -με το υπέροχο σάουντρακ- κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1987, με πρωταγωνιστές τον Πάτρικ Σουέιζι (ως δάσκαλο χορού) και την Τζένιφερ Γκρέι στο ρόλο της νεαρής Μπέιμπι. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία, αποφέροντας έσοδα 214 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Εκείνη τη χρονιά δικαίως κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «(I've Had) The Time of My Life» που ακούγεται στην εμβληματική χορευτική σκηνή που μοιράζονται οι δυο πρωταγωνιστές και η οποία έχει γράψει ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

{https://youtu.be/XINddkzfTzM?si=cwh4rdy2aQlRrUWf}

Ωστόσο, ερώτηση που -εύλογα- απασχολεί πολλούς θαυμαστές είναι πώς η ταινία θα τιμήσει τον αρχικό πρωταγωνιστή Πάτρικ Σουέιζι, ο οποίος απεβίωσε το 2009 ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας μεγάλο κενό πίσω του.