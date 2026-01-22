Η μικρή Άννα αρρωσταίνει και η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή.

Η «Μεγάλη χίμαιρα» συνεχίζει το ταξίδι της, με το καθηλωτικό 5ο επεισόδιο να κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (00:01) και να μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 22:00.

Στο νέο επεισόδιο της σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς, η ψυχική ένταση της Μαρίνας κορυφώνεται. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Γιάννης ξαναμπάρκαρε με τη «Χίμαιρα» και εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού. Ωστόσο, ένα τηλεγράφημα φέρνει ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση. Στη Σύρο, όμως, η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η μικρή Άννα αρρωσταίνει βαριά…

Μη χάσετε το 5ο επεισόδιο της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», καθώς η πλοκή του σπουδαίου έργου του Μ. Καραγάτση κορυφώνεται, οδηγώντας μας προς το συγκλονιστικό φινάλε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Tι θα δούμε στο 5ο επεισόδιο

Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Γιάννης ξαναμπάρκαρε με τη «Χίμαιρα» για τις μακρινές θάλασσες της Άπω Ανατολής. Στη Σύρο, η Μαρίνα ζει κλεισμένη στο σπίτι με τη Ρεΐζαινα και τη μικρή Άννα, ανάμεσα στη μοναξιά, την οικονομική στενότητα και την αίσθηση πως ο χρόνος έχει σταματήσει.

Τα παλιό της τραύμα ενεργοποιείται ξανά, ενώ η σκέψη του Μηνά –που κάνει πια καριέρα στην Αθήνα και ετοιμάζεται για αρραβώνα– δεν την αφήνει να ησυχάσει. Στα ξένα λιμάνια, ο Γιάννης εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού, αλλά ένα απρόσμενα ευνοϊκό τηλεγράφημα από τον Καστρινό φέρνει την ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση και πιο γρήγορη επιστροφή.

Την περίοδο του καρναβαλιού, η Μαρίνα στέλνει την Άννα σε ένα αποκριάτικο παιδικό πάρτι στην πόλη, ντυμένη «Χίμαιρα», για να γνωρίσει επιτέλους άλλα παιδιά.

{https://youtu.be/1il-Rw-7MyM?si=N4xkCM7rZQBAfUyG}

Εκείνο το βράδυ, όμως, η ψυχική της ένταση κορυφώνεται. Μόνη στο σπίτι, με τον ήχο του καρναβαλιού να φτάνει ως το Επισκοπειό, παραδίδεται σε εφιαλτικές φαντασιώσεις και, παρακινημένη από μια βαθιά εσωτερική ταραχή, βγαίνει κρυφά στη νύχτα, χαμένη μέσα στο πλήθος της Ερμούπολης. Μια παρορμητική της επιλογή θα τη γεμίσει ενοχές.

Το ξημέρωμα, επιστρέφοντας λαθραία στο σπίτι, η Μαρίνα έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη δυστυχία: η Άννα έχει αρρωστήσει βαριά. Η Ρεΐζαινα την κατηγορεί σιωπηλά αλλά αμείλικτα, ο Μηνάς φτάνει εσπευσμένα από την Αθήνα, και η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η υγεία της μικρής Άννας επιδεινώνεται.

«Η μεγάλη χίμαιρα»



Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Δημήτρη Κίτσο, ενώ την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά ενός μυθιστορήματος-σταθμού για τη νεοελληνική λογοτεχνία επιχειρεί να αποδώσει με ακρίβεια και σεβασμό την ατμόσφαιρα και τους χαρακτήρες της δεκαετίας του 1930.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Μαρίνα, μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και αναζητά με αμείωτη ένταση την ευτυχία, οδηγούμενη σταδιακά –μαζί με όσους την περιβάλλουν– σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης και απώλειας.

Παίζουν: Fotini Peluso (Μαρίνα), Ανδρέας Κωνσταντίνου (Γιάννης), Δημήτρης Κίτσος (Μηνάς), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ρεΐζενα), Γιάννος Περλέγκας (Νικήτας), Καίτη Μανωλιδάκη (Αννεζιώ), Αναστασία Θεοδοσοπούλου (Άννα), Βάσω Ιατροπούλου (Τασία), Χριστίνα Κυπραίου (Λιλή), Γιώργος Μιχαλάκης (Γιατρός), Δημήτρης Τάρλοου (Καστρινός), Γιάννης Νταλιάνης (Ανδρέας Ψάλτης), Αλεξάνδρα Αϊδίνη (Ασπασία Ψάλτη), Νικόλας Παπαγιάννης (Ανέστης), Γιώργος Φριντζήλας (Καπετανάκης), Yara Fares (Ζωή Καστρινού), Κονδυλία Κωνσταντελάκη (Καλλιόπη), Νικόλας Χανάκουλας (Νομάρχης), Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Καθηγητής Ανθεμίου), Παντελής Παπαδόπουλος (Ηλικιωμένος άντρας στην Ακρόπολη) κ.ά. Και οι Ιταλοί ηθοποιοί: Valentina Cervi (Μητέρα Μαρίνας), Corrado Invernizzi (Πατέρας Μαρίνας), Carolina Sala (Isabella), Michele Favaro (Gulielmo), Michele Guidi (Kόμης), Daniele Aldrovandi (Καθηγητής), Camilla Colombo (Υπηρέτρια), Chiara Marelli (Μαρίνα, 8-10), Silvia Kornfeind (Μαρίνα, 14), Luciano Montrone (Ιερέας), Raffaele Mariotti (Άγνωστος άντρας), Pier Giorgio Bellocchio (Συμβολαιογράφος), Stefano Poeta (Andre)