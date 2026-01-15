Η πρώτη φωτογραφία της Σόφι Τέρνερ ως το γυναικείο έμβλημα των videogames.

Το Prime Video αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της πολυαναμενόμενης σειρά live-action «Tomb Raider», με πρωταγωνίστρια τη Σόφι Τέρνερ ως το είδωλο των βιντεοπαιχνιδιών, Lara Croft.

Η σειρά, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία παραγωγής, είναι μια προσαρμογή του κλασικού franchise των videogames. Πήρε το «πράσινο φως» στο Prime Video τον Μάιο του 2024 ενώ η συμμετοχή της Τέρνερ έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η Τέρνερ είναι η τελευταία ηθοποιός που αναλαμβάνει να υποδυθεί την εμβληματική Lara Croft, μετά την Ατζελίνα Τζολί και την Αλίσια Βικάντερ.

Εκτός από την Τέρνερ το καστ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Μάρτιν- Μπομπ Σέμπλ, Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς.

Η Φοίβη Γουάλερ- Μπριτζ είναι δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική πραγαωγός ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόναθαν ωαν Τούλεκεν.

Το πρώτο βιντεοπαιχνίδι «Tomb Raider» κυκλοφόρησε το 1996 και η Lara Croft γρήγορα έγινε γυναικείο είδωλο δράσης. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018 και πολλά από τα αρχικά κλασικά έχουν ανανεωθεί με την πάροδο των ετών. Δύο νέα παιχνίδια, «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» και «Tomb Raider: Catalyst», έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν το 2026 και το 2027, αντίστοιχα.

Με πληροφορίες του Variety/Hollywood Reporter