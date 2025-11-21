Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Οι Εκδόσεις Άπαρσις και το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, σας προσκαλούν στην performative παρουσίαση της δίγλωσσης συλλογής θεατρικών μονολόγων από τη συγγραφέα και σκηνοθέτη Χριστιάνα Λαμπρινίδη.

Το βιβλίο πραγματεύεται την έννοια των συνόρων, εξερευνώντας θέματα όπως ο έρωτας, ο φόβος, η μνήμη και η ταυτότητα, αναδεικνύοντάς τα όχι μόνο ως εμπόδια αλλά και ως σημεία συνάντησης και πολιτισμού.

«Ο κάθε πολιτισμός έχει τον δικό του τρόπο περίφραξης», γράφει ο Régis Debray, σύντροφος εν όπλοις του Τσε Γκεβάρα.

Η πανδημία υπήρξε ο νέος πολιτισμός του εγκλεισμού; Αν ναι, τότε οι Μονόλογοι των Συνόρων διαρρέουν και σπάνε τις πύλες, όπως οι ρίζες των ευκαλύπτων που επιμένουν να βρίσκουν δρόμο.

Ο Έβρος, το Άμστερνταμ, το Βέλγιο, η Αθήνα και ο Καναδάς συναντιούνται στον χώρο του Eteron για μια βραδιά όπου οι ιστορίες περνούν τα όρια και ξαναγράφουν τον χάρτη.

Τι κάνεις όταν η κουζίνα σου βρίσκεται στο Βέλγιο και η κρεβατοκάμαρά σου στην Ολλανδία;

Πώς ζεις όταν ο ίδιος ο λαβύρινθος αποκαλύπτεται στο κέντρο του σπιτιού σου;

Όταν πρόσφυγες και κάτοικοι μοιράζονται βιβλιοθήκες, ποιος διασχίζει πρώτος το κατώφλι;

Όταν η σπονδυλική σου στήλη ακούει τη μοναξιά σου και εσύ τη δική της, τι ζητάς;

Όταν η απουσία στην οικογένεια μεταμορφώνεται σε παύλα ξενιτιάς, πώς οδηγείς τους μη ξενιτεμένους να χορέψουν;

Στην ανάγνωση παίρνουν μέρος, οι ηθοποιοί για τους οποίους γράφτηκαν οι μονόλογοι:

Αθανασία Γκανά (ηθοποιός), Παρασκευάς Τερεζάκης (Ελληνο-Καναδός χορογράφος και σκηνοθέτης), Ηλιάνα Παναγιωτούνη (ηθοποιός), Ανθή Φουντά (ηθοποιός) και οι κάτοικοι των συνόρων από τον Έβρο, Οδυσσέας Ταπεινόπουλος και Κώστας Ταπεινόπουλος.

Με τους Μονολόγους των Συνόρων διαλέγεται η Παυλίνα Μάρβιν και η Χριστιάνα Λαμπρινίδη.

Συντονίζει η Δημοσιογράφος Νόρα Ράλλη.

Σκηνοθεσία Performance: Παρασκευάς Τερεζάκης



Πληροφορίες

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19:00, στον χώρο του Eteron, Λεωκορίου 38, Ψυρρή