Η Θεοφανία Παπαθωμά «συναντάει» την Σοφία Βέμπο στην σκηνή του θεάτρου Coronet.

Μια από τις πιο γνωστές φωτογραφίες της Σοφίας Βέμπο είναι εκείνη που τη δείχνει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της στη γωνία Πατησίων και Στουρνάρη δίπλα στο Πολυτεχνείο, καθώς παρακολουθεί τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το κτήριο στην πρώτη επέτειο από το Πολυτεχνείο, τον Νοέμβριο του 1974. Τη στιγμή έχει απαθανατίσει ο φωτογράφος Βασίλης Καραγεώργος.

Ο ίδιος στην εφημερίδα «Τα Νέα» έχει πει για το ιστορικό ντοκουμέντο: «Γνώριζα ότι η Σοφία Βέμπο έμενε δίπλα, στην Πατησίων, της χτύπησα το κουδούνι την Πέμπτη και δέχθηκε να φωτογραφιστεί στο μπαλκόνι της, να κοιτάζει τα πλήθη που άρχιζαν να συρρέουν».

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1974, αρκετά χρόνια μετά την ηχογράφησή του τραγουδιού «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά» των Μιχάλη Σουγιούλ και Μίμη Τραϊφόρου, η Σοφία Βέμπο πραγματοποίησε την τελευταία της εμφάνιση μπροστά σε κοινό, συμμετέχοντας, μαζί με πολλούς καλλιτέχνες σε μια μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για συμπαράσταση στους Κυπρίους.

{https://youtu.be/2X1Nd7lKVt8?si=QnoviWa8nUtz_Ptw}



Η Βέμπο επέλεξε να πει το τραγούδι με παραλλαγμένους στίχους που αφιερώθηκαν στους αγωνιστές φοιτητές του Πολυτεχνείου. Θυμίζουμε ότι στο σπίτι της Βέμπο, την περίοδο των γεγονότων στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 1973, είχε στηθεί ένας πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών για τους τραυματίες φοιτητές, ενώ τη δραματική νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1973, η τραγουδίστρια άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματός της σε όσα τραυματισμένα παιδιά προσπαθούσαν να γλιτώσουν από το μακελειό, παρά τις αντιρρήσεις του Μίμη Τραϊφόρου που της φώναζε να μην το κάνει.





Τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά είναι ορισμένα μόνο από όσα ξεδιπλώθηκαν μπροστά στα μάτια των θεατών που παρακολουθήσαμε την παράσταση «Σοφία Βέμπο – Η Μεγάλη Ελληνίδα», στο γεμάτο θέατρο Coronet με τη Θεοφανία Παπαθωμά στον ρόλο της Βέμπο, χθες Κυριακή 16/11, παραμονή της Επετείου της Εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, 52 χρόνια μετά τα γεγονότα του ’73.



Η μουσικοθεατρική παράσταση αναβιώνει τη ζωή της Σοφίας Βέμπο και τα τραγούδια της, σε σκηνοθεσία και κείμενο της ίδιας της πρωταγωνίστριας, το οποίο βασίζεται στο βιβλίο του Βασίλη Τραϊφόρου «ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ της Ελλάδος παιδιά». Στην παράσταση, ο Βασίλης Τραϊοφόρος υποδύεται τον θείο του και σύζυγο της τραγουδίστριας, Μίμη.

Η καλοδουλεμένη και προσεγμένη παράσταση (από τα σκηνικά και τα κοστούμια, μέχρι την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και φυσικά τις ερμηνείες των ηθοποιών), κάνει μια συγκινητική θεατρική διαδρομή, με αφετηρία τη ζωή και κορύφωση τα σπουδαιότερα τραγούδια της εθνικής μας ερμηνεύτριας, ενώ μας παρουσιάζει όλες τις πτυχές της προσωπικότητας και της ζωής μιας γυναίκας-σύμβολο για τη χώρα μας.





Η πρόζα βρίσκεται σε διαρκή συνομιλία με το τραγούδι από την εξαιρετική Χρυσούλα Στεφανάκη, συνοδεία ζωντανής ορχήστρας επί σκηνής. Η πρωταγωνίστρια, Θεοφανία Παπαθωμά, με την παθιασμένη και πληθωρική ερμηνεία της, συγκινεί και συγκινείται, άλλωστε το φορτίο που έχει αναλάβει μαζί με τους συνοδοιπόρους της επί σκηνής (τον θίασο συμπληρώνει ο Τάσος Χρυσόπουλος, στον ρόλο του Γιώργου Μπέμπου), είναι βαρύ και σημαντικό.

Εκτός από τη μουσική κληρονομιά της Βέμπο - στην παράσταση η Στεφανάκη ερμηνεύει εμβληματικά τραγούδια («Πόσο λυπάμαι», τα τραγούδια του έπους του ‘40, «Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά», «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου», επίσης μεγάλες επιτυχίες που ακολούθησαν, όπως: «Η Ταμπακιέρα», «Ας ερχόσουν για λίγο», κ.ά.) - η παράσταση εστιάζει στο πάθος, στην τόλμη, στην αφοσίωση της Βέμπο τόσο στην τέχνη της όσο και στην πατρίδα της. Και αυτό η Παπαθωμά το αποτυπώνει με ιδιαίτερη έμφαση, ειλικρίνεια όσο και ευαισθησία που μάλιστα φτάνει σε μια κορύφωση στο φινάλε του έργου, όπως προδίδουν και τα πραγματικά δάκρυα της πρωταγωνίστριας σε μία από τις πιο καθηλωτικές σκηνές της παράστασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους φωτισμούς έχει αναλάβει η Κατερίνα Μαραγκουδάκη η οποία δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στην εποχή του ’40 - ’50, ενώ τα σκηνικά είναι του καταξιωμένου σκηνογράφου David Negrin -θα παρατηρήσετε και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα της Βέμπο- τα οποία προσφέρουν σημαντικά στην ατμόσφαιρα του έργου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Κείμενο: Θεοφανία Παπαθωμά

Σκηνικά: David Negrin

Κοστούμια: Θεοφανία Παπαθωμά

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Βοηθός Σκηνοθέτης: Αχιλλέας Παπατσαρούχας

Φωτογραφίες: Δημήτρης Ευλαμπίδης - RedBox Studio

Κομμώσεις: Νίκος Σλιάγκας Hairexperts, Αγία Παρασκευή

Προβολή & Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου - We Will

Ερμηνεία: Θεοφανία Παπαθωμά - στον ρόλο της Σοφίας Βέμπο

Βασίλης Τραϊφόρος, στον ρόλο του Μίμη Τραϊφόρου

Τάσος Χρυσόπουλος, στον ρόλο του Γιώργου Μπέμπου

Τραγουδάει η Χρυσούλα Στεφανάκη

Θέατρο Coronet, Φρύνης 11, Παγκράτι - Τηλ.: 210 7012123

Πότε: Κάθε Κυριακή και Τετάρτη στις 20.00

Εισιτήρια: 25, 20, 17, 15 ευρώ

Κρατήσεις εισιτηρίων στο More.com και στο ταμείο του θεάτρου στο: 210 7012123

Διάρκεια: 120’

Προπώληση: more.com

*Το κείμενο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Βασίλη Τραϊφόρου: «ΜΙΜΗΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ της Ελλάδος παιδιά».