«Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει, Άννα μην κλαίς, εμένα δε με βάζουν στο χέρι» τραγούδησαν ο Αλέξανδρος Γουργουλιός και ο Βασίλης Προδρόμου στο club του Σταυρού του Νότου ανοίγοντας την παρουσίαση δίσκου «Επίλογος» την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Ο Βασίλης Προδρόμου και η Μαριάνα Κατσιμίχα ερμήνευσαν ένα μεγάλο πρόγραμμα αποτελούμενο από τα καινούργια τραγούδια του Γουργουλιού – μια «παλιάς κοπής» προσπάθεια για νέο λαϊκό τραγούδι από την μελοποίηση των Ελλήνων ποιητών - αλλά και πολλά παλιά και αγαπημένα του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου του Μαρκόπουλου, του Λοΐζου και άλλων.

Ερμήνευσαν τον Επίλογο, συστήνοντας τον συνθέτη στο κοινό με το «οι στίχοι αυτοί μπορεί και να είναι οι τελευταίοι, οι τελευταίοι στους τελευταίους που θα γραφτούν» του Μανόλη Αναγνωστάκη, τους Ξεχασμένους Θεούς («άνεμοι φύσηξαν ξανά, δαιμονισμένοι») σε ποίηση Κώστα Τσιούφη, τη «ραδιοφωνική» Σπίθα σε ποίηση Διονύση Τζαρέλλα με την εξαιρετική ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα να τραγουδάει «δεν είναι νωρίς, δεν είναι ούτε αργά, άναψε μια σπίθα, να απλώσει η πυρκαγιά» και πολλά παλιά τραγούδια.

Ανάμεσά τους το Από το παράθυρό σου, το Πώς να σωπάσω μέσα μου και το εμβληματικό Δρόμοι παλιοί, παιγμένα με διαφορετικό τρόπο, πιστά στη σοβαρή αισθητική της παλιάς παράδοσης του έντεχο-λαϊκού τραγουδιού αλλά, ταυτόχρονα με σύγχρονες ερμηνείες με πυκνές και δυναμικές ενορχηστρώσεις και «ίσιες», δωρικές και δουλεμένες φωνές.

Ακούστηκε το Ζεϊμπέκικο («μ’ αεροπλάνα και βαπόρια») του Διονύση Σαββόπουλου με στίχους, εξορισμένους από το τραγούδι, όπως ενημέρωσε ο Γουργουλιός, λόγω προσπάθειας λογοκρισίας του τραγουδοποιού:

«Πέντ’ έξη μπουζουξίδες ήρθαν εδώ που τραγουδώ,

άναψαν όλα τα ηλεκτρικά και με πήραν

να φύγουμε και πίσω τρέχανε σκυλιά

Γεια σου Μάρκο, βάλε στα όργανα φωτιά, Βασίλη έχε γεια,

θ’ αγωνισθώ για τη λαλιά μας – ναι θ΄’αγωνισθώ για σας».

Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν πως, ακούστηκαν και τραγούδια των υπολοίπων μελών της μπαντας, του Φώτη Βεργόπουλου (μπουζούκι), του Γιάννη Κουφουδάκη (πιάνο) και του Βασίλη Προδρόμου, δηιουργώντας μια αισιοδοξία πως γίνονται αρκετές τίμιες προσπάθειες για την συνέχεια του λαϊκού τραγουδιού. Οι υπόλοιποι της μπάντας ήταν οι Αποστόλης Παρασκευαΐδης (κοντραμπάσο) και Έκτορας Ρέμσακ (τύμπανα) αλλά και ο συνθέτης στο δεύτερο μπουζούκι.

Επόμενο ραντεβού ξανά στο club του Σταυρού του Νότου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου για τον Επίλογο του Αλέξανδρου.