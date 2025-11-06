Ποιος αναλαμβάνει τον ρόλο του Τζον Ράμπο.

Πάνω από μια δεκαετία μετά την επιλογή του Ράιαν Γκόσλινγκ από τον Σιλβέστερ Σταλόνε για τον ρόλο ενός νεαρότερου Τζον Ράμπο, μια πιο νεανική εκδοχή του εμβληματικού ήρωα έρχεται και επίσημα στη μεγάλη οθόνη, με μερικά μεγάλα ονόματα πίσω από τις κάμερες.



Όπως ήδη γνωρίζουμε, τον νεαρό Τζον Ράμπο θα υποδυθεί ο Noah Centineo, γνωστός από τις ταινίες Black Adam και The Recruit, ενώ θα τον δούμε και στην ταινία δράσης Street Fighter. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις.

{https://youtu.be/dUcFWyzwUDg?si=vvkk3Orn_TYnPg4d}



Το επερχόμενο prequel θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Sisu Helmer Jalmari Helander, σε σενάριο των Rory Haines και Sohrab Noshirvani. Στην παραγωγή θα βρίσκεται η AGBO σε συνεργασία με τη Lionsgate και τη Millennium Media, ενώ τα αδέρφια Anthony και Joe Russo, δημιουργοί των ταινιών Avengers: Doomsday και Avengers: Secret Wars, θα έχουν ρόλο εκτελεστικών παραγωγών.



Προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε οι θαυμαστές θα δουν τη νέα ταινία Ράμπο, ωστόσο η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 στην Ταϊλάνδη.



Η ταινία θα εξερευνήσει τις απαρχές του Ράμπο, την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ. Η ιστορία προηγείται των γεγονότων στο First Blood, θα γνωρίσουμε τον χαρακτήρα πέρα από τη βία και θα μάθουμε για τις αρχές που τον καθόρισαν.



Πρέπει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, ο Σταλόνε δεν θα συμμετέχει τόσο ενεργά στο σύμπαν του Ράμπο! «Θα είναι μεγάλη πρόκληση» ήταν η πρώτη αντίδραση του Sly, για την αποστολή που έχει αναλάβει ο νέος ηθοποιός. Και μεταξύ μας θα είναι, καθώς οι θεατές για πρώτη φορά θα δουν έναν διαφορετικό ηθοποιό από τον Σταλόνε, να ενσαρκώνει τον θρυλικό Ράμπο...