Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το live των Δημήτρη Ζερβουδάκη και Σπύρου Γραμμένου στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου (Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος), το Σάββατο 8 Νοεμβρίου (στις 22:30).

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 06.11.2025 και ώρα 12.00.

H μουσική παράσταση

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης συναντά τον Σπύρο Γραμμένο και μας προσκαλούν για 4 Σάββατα, 25 Οκτωβρίου και 1, 8 και 15 Νοεμβρίου, στην Kεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου!

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς με τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή και ο Σπύρος Γραμμένος γνωστός για την αυθεντικότητά του και την ικανότητά του να συνδυάζει την τέχνη με την κοινωνική του συνείδηση ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς του φετινού χειμώνα.

Τραγούδια του Δημήτρη όπως τα «Ανείπωτα», «Γράμμα σ’ έναν ποιητή», «Βαριά ποτά βαριά τσιγάρα», «Πλατεία Ναυαρίνου» συμβαδίζουν με τα τραγούδια του Σπύρου όπως τα «Κουκουλοφόρος», «Το όνομά μου είν’ το δικό σου», «Έπεσα απ’ τα σύννεφα» και παρέα με διασκευές κοινών αγαπημένων τους τραγουδιών θα μας παρουσιάσουν ένα ολοκαίνουργιο live που θα συζητηθεί! Φυσικά δεν θα λείψει και το χιούμορ, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή.

Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή

25 Οκτωβρίου

1, 8 & 15 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:30

Εισιτήρια: more.com

Μαζί τους οι Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), Διαμαντής

Καραγιαννακίδης (πλήκτρα), Θάνος Κολοκυθάς (μπάσο), Χρήστος

Καλκάνης (πλήκτρα, κλαρινέτο), Νίκος Αρβανίτης (ηλεκτρικές κιθάρες)

και Μάκης Δρακόπουλος (ηχοληψία)