Οι προτάσεις μας για δωρεάν έξοδο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου.

To πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου (και μέχρι τον Μάρτιο) απολαμβάνουμε ξανά τις βόλτες μας σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους με δωρεάν είσοδο. Αξίζει επίσης να επισκεφτούμε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να θαυμάσουμε από κοντά τη δωρεάν έκθεση «Ο Γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης» με πρωτότυπα ντοκουμέντα από το αρχείο του μεγάλου δημιουργού.



Όσοι παραμένουν σε ρυθμούς Halloween, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα συναντήσουν ένα μεγάλο φεστιβάλ με spooky σκηνικά, εκθέτες, θεματικά props, workshops, photo spots, escape room και άλλες τρομακτικές εμπειρίες.

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου η είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους θα είναι δωρεάν για όλους.



Θυμίζουμε ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους, όπερ σημαίνει ότι από τον Νοέμβριο ξεκινούν και πάλι οι δωρεάν Κυριακάτικες βόλτες μας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.





Σημειώνεται ότι το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην εν λόγω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.

Έκθεση «Ο Γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης», Μέγαρο Μουσικής - Φουαγιέ Ισογείου Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης

Το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, η οποία, ήδη από το 1997, διαθέτει και αξιοποιεί το πλήρες Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη, αφιερώνουν την έκθεση στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου έλληνα δημιουργού.

Πρωτότυπα ντοκουμέντα του αρχείου του, που σύμφωνα με την επιθυμία του συνθέτη φυλάσσονται και εκτίθενται αποκλειστικά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, περιγράφουν έναν αιώνα ιστορίας, πλαισιωμένα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και ψηφιακές εφαρμογές, καταδεικνύοντας έτσι τον όγκο και την ποικιλομορφία της προσωπικότητας και του έργου του μεγάλου δημιουργού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2021.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη.



Φουαγιέ Ισογείου Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης & Εκθεσιακός Χώρος Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 13:00-20:00 και Σάββατο – Κυριακή 12:00-19:00. Τις ημέρες των παραστάσεων στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, η Έκθεση θα παραμένει ανοιχτή έως την έναρξή τους.





Athens Halloween Festival, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το πιο spooky και fan φεστιβάλ της Αθήνας συμβαίνει στην Κυψέλη. Για τέσσερις ημέρες -έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου- η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό, τρομακτικό και ταυτόχρονα δημιουργικό κόσμο και θα σε παρασύρει σε Halloween σκηνικά, γεμάτα εκθέτες, θεματικά props, workshops, photo spots, escape room και μοναδικές εμπειρίες.

Ωράριο λειτουργίας: Σάββατο 10:00-23:00 και Κυριακή 10:00-22:00.

Αίθριο, Φ με ελεύθερη είσοδο.





Simone Leigh: Έκθεση Ανατομία της Αρχιτεκτονικής - Παράλληλες Δράσεις, ΚΠΙΣΝ

Με αφορμή την παράταση της έκθεσης Ανατομία της Αρχιτεκτονικής της διεθνώς καταξιωμένης Αφροαμερικανίδας γλύπτριας Simone Leigh έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων ολοκληρώνεται την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με τρία εργαστήρια που εξερευνούν τη μαύρη γυναικεία ταυτότητα μέσα από τη μουσική, τον χορό και τη γλυπτική και προσκαλούν το κοινό να συμμετάσχει σε βιωματικές διαδικασίες που αναδεικνύουν την τέχνη ως χώρο μνήμης, φροντίδας και συλλογικής έκφρασης.

Το εργαστήριο Gumboot Dance & Click Songs (2/11, από τις 12:00 μέχρις τις 14:30) εστιάζει στη συλλογική εμπειρία της αφρικανικής διασποράς, όπως αναδεικνύεται μέσα από τα έργα της έκθεσης. Μέσα από τη φωνή, την κίνηση και τον ρυθμό, τα μέλη της ομάδας The Gumboot Trio βοηθούν τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες να συνδεθούν με τις άγνωστες αφηγήσεις, να αφουγκραστούν το σώμα τους και να επικοινωνήσουν με αυτό. Θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία και τα βασικά μοτίβα του Gumboot χορού της Νότιας Αφρικής, που διαμόρφωσε και επηρεάζει ακόμα τη γυναικεία ταυτότητα, και να ανακαλύψουν τις παραδόσεις του click τραγουδιού και τον τρόπο με τον οποίο η μαύρη εμπειρία του Απαρτχάιντ συνδέεται με τα γλυπτά της Simone Leigh και τον ρόλο των γυναικών.

Επίσης, την ίδια ημέρα από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Φλωράκης συντονίζει μια Λέσχη Ακρόασης αντλώντας έμπνευση από το πολύπλευρο εικαστικό έργο της Leigh.



Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα αναζητήσουν τη γυναικεία ταυτότητα μέσα σε κάποια από τα γνωστότερα μουσικά ιδιώματα, όπως τα gospel, τα blues, τη soul, τη jazz και το hip hop, που, αν και αναπτύσσονται στην Αμερική, έλκουν την καταγωγή τους από την Αφρική. Παράλληλα, θα ακούσουν μεγάλες μορφές της αφροαμερικάνικης μουσικής παράδοσης, όπως οι Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Etta James, Diana Ross, Tina Turner, Ma Rainey, Bessie Smith, Alice Coltrane, Dorothy Ashby, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, από την παλαιότερη γενιά, αλλά και Lauryn Hill, Marh J. Blige, Little Simz, Joy Crookes, Celeste, Samara Joy, από τη νεότερη.