Η εκδοτική ομάδα του Penguin Random House κατέθεσε αγωγή και ζητά πίσω την προκαταβολή των 400.000 δολαρίων που έχει δώσει για το βιβλίο με τη ζωή και την καριέρα του Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Το απομνημόνευμα του Ντόναλντ Σάδερλαντ, που περιγράφουν τα πάντα για τον πυλώνα του Χόλιγουντ, δεν θα κυκλοφορήσουν όπως είχε προγραμματιστεί.

Σε αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, η εκδοτική ομάδα του Penguin Random House περιγράφει λεπτομερώς μια διαμάχη με την McNichol Pictures Inc, κατά την οποία δεν παρέδωσε ένα χειρόγραφο του «Made Up, But Still True» όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου, επειδή οι διαχειριστές της κληρονομιάς του σπουδαίου ηθοποιού, που πέθανε στις 20 Ιουνίου του 2024,δεν ενέκρινε το προσχέδιο. Η Penguin Random House ζητά την επιστροφή της προκαταβολής ύψους 400.000 δολαρίων.

Πριν από τον θάνατό του Σάδερλαντ, είχε υποβληθεί ένα προσχέδιο των απομνημονευμάτων, και ο εκδοτικός οίκος Crown ανακοίνωσε την κυκλοφορία τον Νοέμβριο. Το βιβλίο, που περιγράφεται ως «ενθαρρυντικά ειλικρινές» και «εντελώς απρόβλεπτο», καταγράφει ιστορίες από τα παρασκήνια των ταινιών στις οποίες πρωταγωνίστησε και μια ματιά στην ιδιωτική ζωή του πυλώνα του Χόλιγουντ.

Όμως μετά τον θάνατο του Σάδερλαντ, η Crown ενημερώθηκε ότι οι διαχειριστές της περιουσίας του είχαν προβλήματα με το βιβλίο, σύμφωνα με την καταγγελία. Τον Νοέμβριο, μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, η Crown όρισε ως τελική ημερομηνία παράδοσης τον Δεκέμβριο, η οποία δεν τηρήθηκε.

Κατά τη συμφωνία, η ομάδα της Penguin Random House κατέβαλε προκαταβολή έναντι δικαιωμάτων συνολικού ύψους 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας πληρωμής 400.000 δολαρίων κατά την υπογραφή. Η αγωγή, η οποία καταγγέλει παραβίαση της σύμβασης, κατηγορεί την McNichol Pictures, ότι αρνήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανακοινώνοντας το βιβλίο, η Crown ανέφερε ότι τα απομνημονεύματα θα αποκαλύψουν «τους θριάμβους επί σκηνής στην αρχή της καριέρας του, τις παγίδες που την απείλησαν και τις ταινίες που την εκτόξευσαν. Τα κόλπα εντός και εκτός πλατό που της έδωσαν χρώμα». Φαίνεται ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει μετατεθεί για το 2026 ενώ αναμένεται να δημοσιευθεί μία πιο ήπια έκδοση.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter