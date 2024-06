Πέθανε ο ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλνατ σε ηλικία 88 ετών,στο Μαϊάμι μετά από μακρά ασθένεια.



Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ ήταν κάτοχος βραβείου Emmy και Χρυσής Σφαίρας, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ υποψήφιος για Όσκαρ. Ωστόσο έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 2017 «για μια ζωή ανεξίτηλων χαρακτήρων, που αποδίδονται με ακλόνητη ειλικρίνεια». Στην ομιλία αποδοχής του τότε είπε ότι το βραβείο «είναι πολύ σημαντικό για μένα, για την οικογένειά μου».

{https://www.youtube.com/watch?v=xXP8OaJGxrM}

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του επίσης ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ.

«Με βαριά καρδιά, σας ενημερώνω ότι ο πατέρας μου, Ντόναλντ Σάδερλαντ, πέθανε. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποτέ δεν πτοήθηκε από έναν ρόλο, καλό, κακό ή άσχημο. Αγάπησε αυτό που έκανε και έκανε αυτό που αγαπούσε, και ποτέ δεν μπορεί κανείς να ζητήσει περισσότερα από αυτό. Μια ζωή που την έζησε καλά». Ο Σάδερλαντ πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το The Dirty Dozen, το MASH, το Klute και το Don't Look Now.

{https://www.instagram.com/p/C8cgckJJ548/?hl=el}

Το βιογραφικό του Ντόναλντ Σάδερλαντ

Η καριέρα του Ντόναλντ Σάδερλαντ εκτείνεται σχεδόν 60 χρόνια. Είχε προταθεί για οκτώ Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας δύο για τις ερμηνείες του στο Citizen X (1995) και Path to War (2002).

Έλαβε επίσης ένα Καναδικό Όσκαρ για τη δραματική ταινία Threshold (1981). Πολλοί κριτικοί κινηματογράφου και μέσα ενημέρωσης τον ανέφεραν ως έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς που δεν έχουν λάβει ποτέ υποψηφιότητα για Όσκαρ.

{https://www.youtube.com/watch?v=igvbjCtYjxM}

Το 2017 έλαβε Τιμητικό Βραβείο Όσκαρ για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο και το 2021, κέρδισε το τηλεοπτικό βραβείο Critics' Choice Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου σε ταινία/Μίνι σειρά για το The Undoing (2020). Ο Σάδερλαντ έγινε γνωστός αφού πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως The Dirty Dozen (1967), M*A*S*H (1970), Kelly's Heroes (1970), Klute (1971), Don't Look Now (1973), Casanova ( 1976), 1900 (1976), The Eagle Has Landed (1976), Animal House (1978), Invasion of the Body Snatchers (1978), The First Great Train Robbery (1978), Ordinary People (1980) και Eye of the Needle (1981).

Αργότερα συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε πολλές άλλες ταινίες όπου εμφανίστηκε είτε σε πρωταγωνιστικούς είτε σε δεύτερους ρόλους όπως A Dry White Season (1989), JFK (1991), Outbreak (1995), A Time to Kill (1996), Without Limits ( 1998), Space Cowboys (2000), Big Shot's Funeral (2001), The Italian Job (2003), Cold Mountain (2003), Pride & Prejudice (2005), Aurora Borealis (2006) και The Hunger Games (2012–2015).

O Ντ΄όναλντ Σάδερλαντ είχε παντρευτεί 3 φορές και είχε πέντε παιδιά. Με την τελευταία του σύζυγο, την Φρανσίν ήταν παντρεμένοι από το 1972.

{https://www.youtube.com/watch?v=bf_QCxkopUc}