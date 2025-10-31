Η έβδομη και τελευταία ταινία Scream έρχεται τον Φεβρουάριο του 2026.

Η Paramount και η Spyglass Media Group έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Scream 7» του διάσημου franchise τρόμου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott.

Όταν η πρώτη ταινία «Scream» έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 1996, κανείς δεν φανταζόταν ότι ο μύθος του Γκοστφέις του Κέβιν Γουίλιαμσον θα συνεχίσει να σκορπά τον τρόμο για... έβδομη φορά.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

{https://youtu.be/UJrghaPJ0RY?si=da27tR66OKg8qWAX}

Ο δημιουργός του franchise Κέβιν Γουίλιαμσον επιστρέφει, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Γκάι Μπάσικ αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία «Scream». Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Μπάσικ του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 166 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στο καστ επιστρέφει και η Courteney Cox μαζί με τους David Arquette, Jasmin Savoy Brown και Mason Gooding, ενώ συμμετέχουν και οι Matthew Lillard, Scott Foley, Anna Camp, Mark Consuelos, Ethan Embry, Asa Germann, McKenna Grace, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Michelle Randolph και Jimmy Tatro.

Το «Scream 7» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026, 30 χρόνια μετά την προβολή της αρχικής ταινίας.