Στην Κεντρική Σκηνή για μία συναυλία στις 31 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα των Μπλε δεν χρειάζεται συστάσεις! Διαχρονικά τραγούδια και ιδιαίτερος ήχος, με την απόλυτη frontwoman Τζώρτζια Κεφαλά, να μας συνεπαίρνει με την ερμηνεία της σε κάθε συναυλία.



Oι Μπλε επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Ο Γιώργος Παπαποστόλου συνθέτης,παραγωγός και ιδρυτής του συγκροτήματος, και ο Γιώργος Παρώδης στιχουργός με ιδιαίτερη γραφή και αισθητική, συνεχίζουν να δημιουργούν και να μας παρουσιάζουν καινούργιες ωραίες εκπλήξεις.

Η πορεία του συγκροτήματος συνεχίζει ακάθεκτη και εκρηκτική! Επτά albums,πολλά singles και ένα διπλό Best Off, έχουν καθιερώσει τους ΜΠΛΕ ως ένα από τα μακροβιότερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.