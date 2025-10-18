Οι δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσεις το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου 2025.

Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν -με ορθοπεταλιές- στην καρδιά της Αθήνας, το Σύνταγμα για τον ποδηλατικό γύρο της πόλης. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ποδήλατα και εκπλήξεις περιμένει μικρούς και μεγάλους, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.



Επίσης, οι φίλοι της τέχνης, δεν πρέπει να χάσουν δύο ξεχωριστές εκθέσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο. Το πρώτο μας ραντεβού είναι στη Sianti Gallery για να γνωρίσουμε καλύτερα το σπουδαίο έργο του σπουδαίο γλύπτη και ζωγράφου Γιώργου Ζογγολόπουλου, ενώ το δεύτερο είναι στην Andie Art Gallery για να θαυμάσουμε τις Αθηνογάτες, μια ιδιαίτερη, ομαδική, εικαστική, φιλοζωική έκθεση που γίνεται για να στηρίξει το έργο του Dorotea’s Cats Rescue, μιας εθελοντικής προσπάθειας διάσωσης, φροντίδας, στειρώσεων, υιοθεσίας αδέσποτης γάτας, που έχει δημιουργήσει η Δωροθέα Μερκούρη.





Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, Πλατεία Συντάγματος

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, η Αθήνα υποδέχεται τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο, μια διοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), με την υποστήριξη της ΔΕΗ ως μεγάλου χορηγού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 18 και 19 Οκτωβρίου, η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε έναν ποδηλατικό κόμβο με μουσική, ποδήλατα και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 20:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss FM θα βρίσκεται ζωντανά στο σημείο, ενώ στις 20:00 ξεκινά το μεγάλο πάρτι της ημέρας με τον DJ Γιώργο Λάζαρο στα decks.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, η πόλη ξυπνά στους ρυθμούς του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. Από τις 09:00 έως 12:00, ο Kiss FM εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Την εκκίνηση της μεγάλης αθλητικής γιορτής θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η «εκρηκτική» ομάδα κρουστών Batala Atenas, ενώ οι Jetlag The Band υπογράφουν το φινάλε με ένα ζωντανό live γεμάτο ενέργεια.

Έκθεση Γιώργος Ζογγολόπουλος- Ενότητα και Πολλαπλότητα, Sianti Gallery

Η Sianti Gallery, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου, παρουσιάζει έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 μια έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο γλύπτη και ζωγράφο Γιώργο Ζογγολόπουλο, με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων από τον θάνατό του.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το κοινό καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, με στόχο να φέρουν τις νεότερες γενιές σε άμεση επαφή με το έργο και την κληρονομιά του.

Το Σάββατο η έκθεση λειτουργεί 10:00 – 16:00. Κυριακή κλειστά.





Πολυθεματικό Αντάμωμα Torvas 2025, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Ένα φεστιβάλ για την έμφυλη λαογραφία στις τέχνες.

Ποια είναι η σημασία του θηλυκού στοιχείου στη λαϊκή παράδοση, και πως αυτό ζυμώνεται, εξελίσσεται και αναπαράγεται στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία; Ποια είναι η θέση της θηλυκότητας στις αφηγήσεις της παράδοσης, των μύθων και των εθίμων; Πώς οι γυναικείες μορφές κράτησαν ζωντανή τη συλλογική μνήμη, και γιατί, παρ’ όλα αυτά, οι ιστορίες τους παραμένουν στο περιθώριο των λαογραφικών και εθνογραφικών καταγραφών;

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, δημιουργείται μια κοιτίδα «σύγχρονης» παράδοσης στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μέρες γεμάτες εργαστήρια, χορό, μουσική, ομιλίες και πολλές άλλες δράσεις.

Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Οκτωβρίου: 10:00 – 21:00





Αθηνογάτες, Antie Art Gallery

Μία ιδιαίτερη, ομαδική, εικαστική, φιλοζωική έκθεση με τίτλο «Αθηνόγατες» σας περιμένει στην αίθουσα τέχνης Andie Art Gallery (Andie Art Gallery), με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση του έργου του Dorotea’s Cats Rescue, μιας εθελοντικής προσπάθειας διάσωσης, φροντίδας, στειρώσεων, υιοθεσίας αδέσποτης γάτας, που έχει δημιουργήσει η Δωροθέα Μερκούρη.

Η έκθεση, την επιμέλεια της οποίας έχει η ιστορικός τέχνης Αννίτα Πατσουράκη, παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, κοσμήματα και διακοσμητικές κατασκευές, εμπνευσμένα από τον κόσμο των ζώων και την αρμονική τους σχέση και συνύπαρξη με τον άνθρωπο.

Όπως σημειώνει η Αννίτα Πατσουράκη στο κείμενό της για την έκθεση: «Εικαστικές προσεγγίσεις ρεαλιστικής απόδοσης, αφαιρετικής γραφής και συμβολισμού, αναδεικνύουν την μέγιστη σημασία της προστασίας, της φροντίδας και της υπευθυνότητας μας, απέναντι στα ζώα.

Οι 34 συμμετέχοντες καλλιτέχνες, όλοι φιλόζωοι και φροντιστές αδέσποτων ζώων, μεταφέροντας εικαστικά τα συναισθήματα πληρότητας και αστείρευτης, ανιδιοτελούς αγάπης της συμβίωσης του ανθρώπου με τα κατοικίδια, μας παρακινούν σε εγρήγορση δράσεων για την προστασία και φροντίδα τους.

Έχοντας σύνθημα «Αγαπάμε τα ζώα – Αγαπάμε τη ζωή» στην έκθεση παρουσιάζονται εικαστικά έργα επικεντρωμένα στον θαυμαστό και μυστηριώδη κόσμο της γάτας αλλά και εμπνευσμένα από όλο σχεδόν το ζωικό βασίλειο, προσεγγίζοντας τις προτιμήσεις όλων και δείχνοντας ταυτόχρονα αγάπη και σεβασμό σε όλα τα έμβια της φύσης.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες στην έκθεση (με αλφαβητική σειρά): Αγγελίδη Αγγελική, Ασαργιωτάκη Καλλιόπη, Βορδώνη Εριέττα, Γεωργουδάκης Χρήστος, Δαββέτας Δημοσθένης, Δασκαλοπούλου Βούλα, Δήμος Τάσος, Ζαχαρή Νίκη, Ζάχου Μαρία, Ζήβας Νίκος, Ζωτάλη Βίβιαν, Κανά Ειρήνη, Κανέλλου Εβίτα, Κάππα Βασιλική, Κατημερλή Άννα, Κλουβάτος Λευτέρης, Κοκκίνη Μαρία, Κοντέλλης Ανδρέας, Κουτσουρής Γιάννης, Μαρούδα Καλλιρόη, Μπαράκου Νάντια, Μπλιάτσου Γεωργία, Μπούζα Φένυ, Λιν Ιωάννα, Παγώνα Αντιγόνη, Παλάσκα Αλεξάνδρα, Παπουτσίδης Νίκος, Ρούσσης Γιώργος, Ρούσσου Μαρία, Σπυρόπουλος Κώστας, Ταζεδάκη Καίτη, Τούντας Παναγιώτης, Τσίλαγα Λίνα, Φωτιάδου Σοφία.





Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου.





Lamassu of Nineveh - Michael Rakowitz & Ancient Cultures, Μουσείο Ακρόπολης



Το Μουσείο Ακρόπολης και ο οργανισμός ΝΕΟΝ παρουσιάζουν το δεύτερο μέρος της τριλογίας Michael Rakowitz & Ancient Cultures, το έργο του Michael Rakowitz Lamassu of Nineveh (2018), σε επιμέλεια του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης Καθηγητή Νικόλαου Χρ. Σταμπολίδη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη.

Πρόκειται για μια γλυπτική εγκατάσταση στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Ακρόπολης, στη δυτική του πλευρά προς την οδό Μητσαίων. Είσοδος ελεύθερη.



