Αφετηρία και τερματισμός για τον 29ο ποδηλατικό γύρο της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, είναι η πλατεία Συντάγματος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καλωσορίζει τη μεγάλη γιορτή της πόλης που επιστρέφει για 29η χρονιά. Ο λόγος για τον ποδηλατικό γύρο της Αθήνας.

Σε βίντεο που ανάρτησε, αναφέρει πως «Με κάθε πεταλιά, δείχνουμε ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει ρυθμό. Ξεκινάμε από το Σύνταγμα, όπου τα αυτοκίνητα μένουν στην άκρη και δίνουν χώρο στα ποδήλατα.

Η ποδηλατική συνείδηση χρειάζεται συνέπεια και συμμετοχή από όλους μας, σημειώνει στην ανάρτησή τυ ο Χάρης Δούκας και μιλά για μία «πόλη πιο ανθρώπινη, πιο ασφαλής, πιο ζωντανή, αυτή είναι η Αθήνα που χτίζουμε μαζί!».

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, σας περιμένουμε στον 29ο Ποδηλατικό Γύρο, μια διοργάνωση του ΟΠΑΝΔΑ με τη στήριξη της ΔΕΗ. Αφετηρία και τερματισμός είναι η πλατεία Συντάγματος ενώ υπάρχουν διαδρομές 16 χλμ για τους πιο έμπειρους και 7χλμ για μικρούς και μεγάλους.

Οι εκκινήσεις θα γίνουν στις 09:30 και 11:00 αντίστοιχα ενώ παράλληλα αυτό το Σαββατοκύριακο, 18 και 19 Οκτωβρίου, θα είναι ένα διήμερο γεμάτο μουσική, δράσεις και ρυθμό στο Σύνταγμα.

Θα υπάρχουν ζωντανές μεταδόσεις από τον Kiss FM, DJ set με τον Γιώργο Λάζαρο και live από τους Jetlag The Band, εκθέσεις, test rides, παιχνίδια, πίστα δεξιοτεχνίας Hero 2030, μαθήματα ΚΑΡΠΑ και δράσεις για παιδιά. Οι εγγραφές γίνονται έως τις 17 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο podilatikos.opanda.gr

