Αυτός είναι ο τρόπος που οι Simpsons πετυχαίνουν τις απίστευτες «προβλέψεις» τους.

Ο δημιουργός Matt Groening μίλησε σε μια πρόσφατη συνέντευξη για τους... «προφήτες» Simpsons, δηλαδή το φαινόμενο να «προβλέπουν» πραγματικά γεγονότα πριν αυτά συμβούν.

Γεγονότα όπως η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των ΗΠΑ και η εμφάνιση της Lady Gaga στο ημίχρονο του Super Bowl είναι μερικά μόνο από αυτά που έχουν «προβλεφθεί» από τους Simpsons όλα αυτά τα χρόνια.



Ο Groening, δημιουργός των Simpsons ήταν καλεσμένος στην εκπομπή CBS Sunday Morning για να μιλήσει σχετικά με τη μακροβιότερη αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων και κωμική σειρά, καθώς η 37η σεζόν των Simpsons ξεκίνησε τον περασμένο μήνα. Όπως εξήγησε, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Simpsons φαίνεται να «προβλέπουν» με ακρίβεια τα πράγματα, δηλαδή τα πάρα πολλά επεισόδια.



«Υπάρχουν κάποια πράγματα που προβλέψαμε ακούσια, και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε κάνει τόσα πολλά επεισόδια ώστε αναπόφευκτα θα πέσουμε μέσα και σε κάτι», είπε ο Groening. «Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι εντελώς παρανοϊκός. Έτσι, οποιοδήποτε παράξενο αστείο κάνουμε μπορεί να καταλήξει να γίνει πραγματικότητα».



Αυτό βέβαια δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Πριν από έναν περίπου χρόνο, ο σκηνοθέτης Matt Selman έδωσε μια παρόμοια απάντηση στο People.



«Λοιπόν, η πικρή απάντηση που δίνω πάντα και που δεν αρέσει σε κανέναν είναι ότι αν μελετήσεις ιστορία και μαθηματικά, θα είναι κυριολεκτικά αδύνατο για εμάς να μην προβλέψουμε τα πράγματα», είπε. «Αν πεις αρκετά πράγματα, κάποια από αυτά θα συμπέσουν με την πραγματικότητα, και αυτό είναι το μαθηματικό στοιχείο».



{https://youtu.be/hqFpaLYvOMc?si=2EqFQ3P9VlkD3ogI}



Στο μεταξύ, τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε η συνέχεια της ταινίας «The Simpsons Movie». Με τον προσωρινό τίτλο «The Simpsons 2», η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Ιουλίου 2027.