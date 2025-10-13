«Είναι γραμματικά λάθος να πεις «πολύ μοναδική», αλλά όλοι οι κανόνες της γραμματικής, και υποθέτω οτιδήποτε άλλο, αναστέλλονται όταν μιλάμε για τη Νταϊάν Κίτον» γράφει ο Γούντι Άλεν.

«Όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, τη θεώρησα τόσο γοητευτική, τόσο όμορφη, τόσο μαγική, που αμφισβήτησα την ψυχική μου υγεία. Σκέφτηκα: Είναι δυνατόν να ερωτευτείς τόσο γρήγορα;» Ο Γούντι Άλεν θυμάται την υπέροχη Νταϊάν Κίτον, τον έρωτά τους, τις συνεργασίες τους.

Η Νταϊάν Κίτον, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών και η 7η Τέχνη σίγουρα έγινε φτωχότερη. Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη δική του Νταΐάν και γράφει ένα άρθρο για εκείνη. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο thefp.com.

«Είναι γραμματικά λάθος να πεις «πολύ μοναδική», αλλά όλοι οι κανόνες της γραμματικής, και υποθέτω οτιδήποτε άλλο, αναστέλλονται όταν μιλάμε για τη Νταϊάν Κίτον. Σε αντίθεση με οποιονδήποτε έχει βιώσει ο πλανήτης ή είναι απίθανο να ξαναδεί, το πρόσωπό της και το γέλιο της φώτιζαν κάθε χώρο που έμπαινε. Είδα για πρώτη φορά τη λεπτή ομορφιά της σε μια οντισιόν και σκέφτηκα: Αν ο Χάκλμπερι Φιν ήταν μια πανέμορφη νεαρή γυναίκα, θα ήταν η Κίτον. Μόλις έφυγε από την Κομητεία Όραντζ, πέταξε στο Μανχάταν για να παίξει, βρήκε δουλειά ως κοπέλα για τα παλτό και προσελήφθη για έναν μικρό ρόλο στο μιούζικαλ Hair, στο οποίο τελικά είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

»Εν τω μεταξύ, ο Ντέιβιντ Μέρικ και εγώ κάναμε οντισιόν για ηθοποιούς στο Θέατρο Morosco για το έργο μου Play It Again, Sam. Η Σάντι Μάισνερ δίδασκε υποκριτική και μίλησε στον Μέρικ για μια ανερχόμενη ηθοποιό που ήταν καταπληκτική. Ήρθε και διάβασε για εμάς και μας άφησε και τους δύο άναυδους. Ένα μικρό πρόβλημα ήταν ότι φαινόταν ψηλότερη από εμένα, και δεν θέλαμε αυτό να φανεί αστείο. Σαν δύο σχολιαρόπαιδα, σταθήκαμε πλάτη με πλάτη στη σκηνή του Morosco και μετρηθήκαμε. Ευτυχώς είχαμε το ίδιο ύψος, και ο Μέρικ την προσέλαβε.

Την πρώτη εβδομάδα των προβών, δεν μιλήσαμε ποτέ μεταξύ μας. Ήταν ντροπαλή, ήμουν ντροπαλός, και με δύο ντροπαλούς ανθρώπους τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά βαρετά. Τελικά, τυχαία κάναμε ένα διάλειμμα την ίδια στιγμή και καταλήξαμε να μοιραστούμε ένα γρήγορο σνακ σε κάποιο μαγαζί της 8ης Λεωφόρου. Αυτή ήταν η πρώτη μας στιγμή προσωπικής επαφής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ήταν τόσο γοητευτική, τόσο όμορφη, τόσο μαγική, που αμφισβήτησα την ψυχική μου υγεία. Σκέφτηκα: Θα μπορούσα να ερωτευτώ τόσο γρήγορα;

Μέχρι την πρεμιέρα της παράστασης στην Ουάσινγκτον, ήμασταν ήδη εραστές. Περίπου τότε, της έδειξα την πρώτη μου ταινία ιδιωτικά και την προετοίμασα για το πόσο χαοτική ήταν, πόσο απαίσια, μια ολοκληρωτική αποτυχία. Παρακολούθησε το Take the Money And Run (Ζητείται εγκέφαλος για Ληστεία) και είπε ότι η ταινία ήταν πολύ αστεία και πολύ πρωτότυπη. Δικά της τα λόγια αυτά. Η επιτυχία της ταινίας τη δικαίωσε και δεν αμφέβαλα ποτέ ξανά για την κρίση της. Της έδειχνα κάθε ταινία που έκανα μετά από αυτό και άρχισα να νοιάζομαι μόνο για τη δική της αξιολόγηση.

Με την πάροδο του χρόνου, έκανα ταινίες για κοινό ενός ατόμου, της Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ ούτε μια κριτική για το έργο μου και με ένοιαζε μόνο τι είχε να πει η Κίτον γι' αυτό. Αν της άρεσε, θεωρούσα την ταινία καλλιτεχνική επιτυχία. Αν δεν ήταν και πολύ ενθουσιώδης, προσπαθούσα να χρησιμοποιήσω την κριτική της για να την ξαναεπεξεργαστώ και να καταλήξω σε κάτι που θα την έκανε να νιώθει καλύτερα. Ζούσαμε μαζί και έβλεπα τον κόσμο μέσα από τα μάτια της. Είχε τεράστιο ταλέντο στις κωμωδίες και το δράμα, αλλά μπορούσε επίσης να χορεύει και να τραγουδάει με συναίσθημα. Έγραφε επίσης βιβλία και ασχολούνταν με τη φωτογραφία, έφτιαχνε κολάζ, διακοσμούσε σπίτια και σκηνοθετούσε ταινίες. Τελικά, ήταν ένα εκατομμύριο γέλια να βρίσκεσαι κοντά της.

Παρά τη ντροπαλότητα και την αυτοσυγκράτησή της, ήταν απόλυτα σίγουρη για την αισθητική της κρίση. Είτε ασκούσε κριτική για μια ταινία μου, είτε ένα έργο του Σαίξπηρ, κρατούσε και τα δύο στο ίδιο επίπεδο. Αν ένιωθε ότι ο Σαίξπηρ είχε κάνει λάθος - δεν είχε σημασία ποιοι ή πόσοι τον επαίνεσαν, ήταν το δικό της συναίσθημα που ακολουθούσε και δεν δίσταζε.

Η αίσθηση της μόδας που ένιωθε ήταν φυσικά εντυπωσιακή. Οι ενδυματολογικοί της συνδυασμοί ανταγωνίζονταν τις δημιουργίες του Ρουμπ Γκόλντμπεργκ. Συνδύαζε ρούχα που αψηφούσαν τη λογική, αλλά πάντα λειτουργούσαν. Αργότερα, η εμφάνισή της έγινε πιο κομψή.

Στα λίγα χρόνια που ζήσαμε μαζί, με δίδαξε τόσα πολλά. Παράδειγμα: Πριν τη γνωρίσω, δεν είχα ακούσει ποτέ για βουλιμία. Πηγαίναμε σε αγώνες των Νικς και μετά στο Frankie and Johnnie's για μια μπριζόλα. Έτρωγε ένα φιλέτο, πατάτες τηγανητές, τσιζκέικ και καφέ. Μετά γυρίζαμε σπίτι και λίγο αργότερα ψήναμε βάφλες ή ετοίμαζα ένα τεράστιο τάκος με χοιρινό. Στεκόμουν εκεί, έκπληκτος. Αυτή η λεπτή ηθοποιός έτρωγε σαν τον Πολ Μπάνιαν. Χρόνια αργότερα, όταν έγραψε ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα, περιέγραψε την διατροφική της διαταραχή, αλλά όταν το βίωνα, μπορούσα μόνο να φανταστώ ότι δεν είχα ξαναδεί κανέναν να τρώει έτσι εκτός από ένα ντοκιμαντέρ για φάλαινες.

Ενδιαφέρον σημείο: Παρά την ιδιοφυΐα και τη διορατικότητά της στο θέατρο και την τέχνη (συνέλεγε πίνακες ζωγραφικής και ήταν μια από τις πρώτες υποστηρίκτριες του Cy Twombly), η Νταϊάν Κίτον ήταν αγροίκος, μια άξεστη. Έπρεπε να το είχα καταλάβει από την αρχή. Όταν την πρωτοέβγαινα ραντεβού, την κοίταζα στα μάτια κάτω από το φως των κεριών και της έλεγα πόσο όμορφη ήταν. Με κοιτούσε και έλεγε: «Αλήθεια τώρα Ινδιάνε;» Ινδιάνε; Ποιος μιλάει έτσι; Εκτός αν είσαι μέλος της κωμικής σειράς «Our Gang».

Και μετά, ήταν εκείνη η φορά που με κάλεσε να γνωρίσω την οικογένειά της την Ημέρα των Ευχαριστιών στο σπίτι της στην κομητεία Όραντζ. Η μαμά και ο μπαμπάς της, η αδερφή και ο αδερφός της, η Γκράμι Κίτον (γιαγιάκα Κίτον) με το Γκράμι Χολ (μα Γκράμι;), και ένα παράξενο ανθρωπάκι και είχε πάρει τη γαλοπούλα από την ομοσπονδία του όπως έλεγε. Μετά το δείπνο και τη συζήτηση για ανταλλαγές και πωλήσεις σε γκαράζ, το τραπέζι μαζεύτηκε ενώ όλοι, ανάμεσά τους και εγώ, καθόμασταν και παίζαμε πόκερ με δεκάρες. Παίξαμε με πέντε και με επτά φύλλα, αλλά τα πονταρίσματα ήταν με δεκάρες. Εκείνη την εποχή ήμουν μεγάλος φαν του πόκερ και είχα συνηθίσει σε αρκετά μεγάλα παιχνίδια με δυνατούς, πειθαρχημένους παίκτες, οπότε να 'μαι εδώ να στοιχηματίζω, μπλοφάρω και εκφοβίζω την Κίτον με το Γκράμι Χολ και για 10 λεπτά; Η Κίτον, η ηθοποιός, παίζει και στοιχηματίζει άγρια ​​σαν κάθε παρτίδα να ήταν για χίλια δολάρια. Τελικά, κέρδισα τον μεγάλο νικητή, καθαρίζοντας περίπου 80 σεντς. Δεν νομίζω ότι οι γιαγιάδες με ήθελαν ποτέ πίσω. Νόμιζαν ότι τις κορόιδευα.

Αυτός ήταν ο κόσμος της Κίτον, οι άνθρωποί της, το υπόβαθρό της. Ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι αυτή η όμορφη κοπέλα έγινε βραβευμένη ηθοποιός και εκλεπτυσμένο fashion icon. Περάσαμε μερικά υπέροχα χρόνια μαζί και τελικά προχωρήσαμε και οι δύο, και το γιατί χωρίσαμε μόνο ο Θεός και ο Φρόιντ θα μπορούσαν να καταλάβουν.

Συνέχισε να βγαίνει με αρκετούς συναρπαστικούς άντρες, όλοι τους πιο συναρπαστικοί από εμένα. Συνέχισα να προσπαθώ να φτιάξω αυτό το σπουδαίο αριστούργημα με το οποίο ακόμα παλεύω όταν το είδα τελευταία φορά. Αστειεύτηκα μαζί της ότι θα καταλήγαμε μαζί - εκείνη ως η Νόρμα Ντέσμοντ, και εγώ ως Έριχ φον Στρόχαϊμ, κάποτε ο σκηνοθέτης της, τώρα ο σοφέρ της. Αλλά ο κόσμος επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, και με το θάνατο της Κίτον επαναπροσδιορίζεται για άλλη μια φορά. Πριν από λίγες μέρες ο κόσμος ήταν ένα μέρος που περιλάμβανε την Νταϊάν Κίτον. Τώρα είναι ένας κόσμος που δεν περιλαμβάνεται. Επομένως, είναι ένας πιο θλιβερός κόσμος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν οι ταινίες της. Και το δυνατό της γέλιο αντηχεί ακόμα στο κεφάλι μου».

Από τις 50 ταινίες που έχει γυρίσει ο Γούντι Άλεν, η Νταϊάν Κίτον πρωταγωνίστησε σε οκτώ από αυτές.

