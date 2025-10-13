Ωστόσο, αυτό που καίει τους φαν, είναι ποιος θα είναι ο ηθοποιός που θα φορέσει το σμόκιν του θρυλικού 007.

Μια σταρ της ταινίας «Dune» του Ντενί Βιλνέβ αφήνει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αναλάβει ρόλο στην επερχόμενη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Συγκεκριμένα, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον έχει συζητήσει την πιθανότητα να συμμετάσχει στη νέα ταινία Μποντ, σε σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ και σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders. Αν και η ταινία «James Bond 26» βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της συγγραφής του σεναρίου, οι φαν ανυπομονούν να μάθουν ποιος θα υποδυθεί τον νέο Μποντ, καθώς και ποιοι θα συμμετάσχουν στο καστ.

Μήπως η Φέργκιουσον θα είναι η επόμενη «Bond girl»;

Η ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στο ScreenRant για την τελευταία της ταινία, το πολιτικό θρίλερ A House of Dynamite. Αν και το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα φορτωμένο με διάφορα πρότζεκτ, η Φέργκιουσον ρωτήθηκε για την πιθανότητα να συμμετάσχει στη νέα ταινία Μποντ, δεδομένης της σχέσης της με τους Βιλνέβ και Νάιτ, αφού έπαιξε τη Lady Jessica στις ταινίες Dune και πρωταγωνίστησε στην ταινία Peaky Blinders, σε σενάριο του Νάιτ.



«Θα πίεζα να παίξω την κακιά», απαντά χαριτολογώντας και σημειώνει επίσης ότι η συμμετοχή του Νάιτ θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι για καλύτερους γυναικείους χαρακτήρες σε ένα κινηματογραφικό franchise που συχνά κρατάει τις γυναίκες στο παρασκήνιο: «Λατρεύω τους Μποντς, τους περισσότερους από αυτούς, αλλά συχνά διαπίστωνα ότι δεν ήταν πολύ καλοί στο να γράφουν για γυναίκες. [Αλλά ο Νάιτ] έγραψε το Maria [τη βιογραφική ταινία για τη Μαρία Κάλλας] για την Αντζελίνα Τζολί — έχει γράψει πολλούς καλούς γυναικείους ρόλους».

Συνεχίζοντας, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον αποκαλύπτει ότι έχει μιλήσει με τον Βιλνέβ για τη συμμετοχή της στην επερχόμενη ταινία Μποντ, αν και σε έναν ρόλο που δεν παίζουν συχνά οι γυναίκες: αυτόν της κακιάς.

Άλλωστε η Φέργκιουσον έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να παίξει την κακιά, έχοντας ενσαρκώσει την αξέχαστη Rose the Hat στην ταινία του Στίβεν Κινγκ, Doctor Sleep.

«Δεν έχουμε δει ποτέ γυναίκα κακό στην ταινία του Μποντ. Το είπα ήδη στον Ντενί: "Γυναίκα κακό στην ταινία του Μποντ, σκύλα!" Και αυτός απάντησε: "Ω, λα λα"».

{https://youtu.be/vr09tvqpZAE?si=Nl0q0xymmEsCUVO2}

Η Φέργκιουσον δεν είναι άγνωστη στο είδος των ταινιών κατασκοπείας. Για χρόνια, υποδύθηκε την Ilsa στη σειρά ταινιών Mission: Impossible και ήταν μια ισχυρή αντίπαλος του Ίθαν Χαντ (Τομ Κρουζ). Αν ποτέ μπει στο σύμπαν του Μποντ, πιθανότατα θα υποδυθεί οτιδήποτε εκτός από ένα «Bond girl».

Η Φέργκιουσον μίλησε για τον ρόλο της στις ταινίες του Τομ Κρουζ, λέγοντας ότι προτιμά τους χαρακτήρες της να είναι καλά ανεπτυγμένοι και όχι αυτούς που εμφανίζονται μόνο σε cameo.

Η Φέργκιουσον απλώς ρίχνει λίγο παραπάνω λάδι στη φωτιά στο φλέγον θέμα για το καστ του άτιτλο-μέχρι στιγμής- James Bond 26. Για την ώρα, το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί για το εγχείρημα της Amazon-MGM είναι η συμμετοχή των Βιλνέβ και Νάιτ, αλλά αυτό που θέλουν να μάθουν οι θαυμαστές είναι ποιος θα υποδυθεί τον 007 στην επερχόμενη ταινία. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, με τους Τομ Χόλαντ και Τζέικομπ Ελόρντι να αναφέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι. Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές υποστηρίζουν ότι όποιος και αν πάρει τον πολυπόθητο ρόλο θα είναι ένας «άγνωστος» Βρετανός ηθοποιός.