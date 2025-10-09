Το Skroutz φέρνει την εμπειρία του φυσικού βιβλιοπωλείου στο online περιβάλλον και δίνει την ευκαιρία στο κοινό να αναδείξει τα αγαπημένα του βιβλία.

Στο Skroutz τα βιβλία είναι κάτι περισσότερο από μία ακόμη κατηγορία προϊόντων. Είναι ο προορισμός για κάθε βιβλιόφιλο, το σημείο που ανακαλύπτει εύκολα νέους τίτλους βιβλίων, προτάσεις με βάση τα δικά του ενδιαφέροντα αλλά και αντλεί έμπνευση. Στόχος του δημοφιλέστερου marketplace στην Ελλάδα είναι να προσφέρει μια εύκολη και γρήγορη αγοραστική εμπειρία από το πρώτο στάδιο της αναζήτησης μέχρι και το τελευταίο της παράδοσης και του after sales service. Στο πλαίσιο αυτό επανασχεδιάστηκε πλήρως η online εμπειρία του χρήστη στην κατηγορία «Βιβλίo», δίνοντας την ευκαιρία στον καταναλωτή να επισκεφτεί ένα ψηφιακό βιβλιοπωλείο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα φυσικό κατάστημα. Σε κάθε αναζήτηση ο χρήστης έχει στη διάθεση του απόσπασμα του βιβλίου, πληροφορίες για τον συγγραφέα, άλλα βιβλία που έχει γράψει, ακόμα και ένδειξη ηλικιακής καταλληλότητας για τα παιδικά βιβλία.

Γιορτάζοντας την αγάπη για τα βιβλία και το διάβασμα, το Skroutz διοργανώνει για πρώτη φορά τα Skroutz Book Awards, τα βραβεία κοινού που αναδεικνύουν τα αγαπημένα βιβλία της χρονιάς (2024-2025). Οι χρήστες του Skroutz – και όχι μόνο – θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους βιβλία με μια επίσκεψη στη σελίδα bookawards.skroutz.gr. Με την ψήφο του ο κάθε χρήστης μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για 1 από τις 10 δωροκάρτες αξίας 100€ για να αγοράσει τα αγαπημένα του βιβλία.

Η τελική επιλογή των υποψηφιοτήτων κάθε κατηγορίας έγινε από την ομάδα του Skroutz και βασίστηκε σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, όπως οι πωλήσεις και η επισκεψιμότητα στο Skroutz την περίοδο 2024-2025, αλλά και σε δεδομένα από την ελληνική αγορά βιβλίου για την ίδια περίοδο. Οι κατηγορίες των βιβλίων των Skroutz Book Awards είναι:

Μυθιστόρημα Ελληνικής Λογοτεχνίας Μυθιστόρημα Μεταφρασμένης Λογοτεχνίας Παιδικό Βιβλίο (έως 12 ετών) Βιβλίο Εφηβικής Λογοτεχνίας (12+) Βιβλίο Αυτοβελτίωσης/Ψυχολογίας Βιογραφικό/Ιστορικό Βιβλίο Παιδικό Παραμύθι (2-6 ετών) Βιβλίο Ποίησης ή Στοχαστικό Κείμενο Εξώφυλλο Βιβλίου Πρωτοεμφανιζόμεν@ Συγγραφέας

Παράλληλα, το Skroutz στηρίζει ενεργά τη βιβλιοφιλική κοινότητα μέσα από ενέργειες και συνεργασίες, ενώ συμβάλλει και στο έργο της Ελληνικής Λέσχης του Βιβλίου μέσω της οποίας δημιουργεί δανειστικές βιβλιοθήκες σε σχολεία ανά την Ελλάδα, προσφέροντας σε μαθητές πρόσβαση σε ποιοτικά αναγνώσματα και καλλιεργώντας την αγάπη για το βιβλίο από μικρή ηλικία.